20國新住民齊聚屏東 國際移民節封街以待

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導 ）響應聯合國「國際移民日」，屏東縣政府12月8日結合青島街勝利星村營造國際村氛圍封街舉行，現場超過20個國家，60個文化攤位，還有來自越南、印尼、泰國、日本、墨西哥、緬甸、俄羅斯、中國等8個國家新住民以行李箱「我和我們」為主題的文化開箱特展。

活動由內有新二代團員新南國小醒獅戰鼓團揭開序幕，各國文化展演輪番上陣，在新住民遷徙行李開箱特展中，透過八個國家的文化特展，訴說不同故事。

來自俄羅斯的湯雅帶著爺爺二次世界大戰的胸章、日本的志甫一成帶著爺爺留下來的拖鞋、緬甸的本秋擔心語言的差異帶著漫畫及小說當寄託、墨西哥的泓如習慣母國年曆帶著年曆到台灣，來到台灣後將想念放在資訊世代的FB及Line裡，現了新住民姊妹來台灣的故事，引起在場民眾極大的迴響。

移民節主視覺由動漫藝術家辛克甄(美緒老師)，以「多元文化守護台灣」為主體設計，無師自通的她天生就為藝術家，整理各國特徵與特色用Q版圖像呈現，目的就是要讓民眾更容易認識各國新住民。同時她也笑說：自己與來自日本的先生志甫一成結婚最大的差異就來自文化的不同！但慶幸的事，婚後她還可以跟大家一起生活，守護在台灣的幸福。

活動現場除了異國美食及文化展演，更有來自閩、客、原住民族以及其他國家的童玩體驗，現場推廣印尼童玩「Congklak」(播棋)的王玉玲來台13年，兒子郭俊佑參與內政部移民署辦理108年新住民及其子女海外培力計畫榮獲家庭組優選，面對語言及文化教養上的差異

王玉玲2019台灣燈會、新住民市集以及國際移民節，都以行動力挺屏東新住民照顧服務，目前從事移工翻譯的她，期許自己未來也能為移工朋友倡議。