賀賀哈兮！葉問4甄子丹激戰搶先看　李小龍大耍雙節棍好過癮

公夫片「葉問4」可見詠春對戰太極、美式空手道及自由搏擊（圖/電影公司） 公夫片「葉問4」可見詠春對戰太極、美式空手道及自由搏擊（圖/電影公司）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「葉問4：完結篇」揭曉電影精彩片段及花絮，可見出任武術指導的世界級大師袁和平拆解招式，一睹詠春激戰太極場面，電影更加入李小龍耍雙節棍的經典場影，將於20日上映，現已開放預售。

甄子丹演出的經典武打系列電影「葉問」已來到尾聲，「葉問4：完結篇」的終極對決篇花絮已於9日公佈，在世界級武術指導大師袁和平的設計下，可見詠春對戰太極、美式空手道及自由搏擊，招招式式都打出新意。



甄子丹（左）和Scott Adkins（右）（圖/電影公司）

甄子丹表示，八爺（袁和平）是屬於大師級，在動作設計上完全不需要擔心，他絕對能提供最新穎的設計。

電影公司發布新聞稿表示，袁和平非常用心打磨了各種動作場面，他透露，葉問的詠春面對中外各派動作功夫，也會進行全新的設計，除了之前提過的單手詠春對戰單手太極之外，「動作一定是要漂亮，破解也要很精彩。」



武術指導袁和平（圖/電影公司）

導演葉偉信強調，「整部作品最重要的是打的理由，如果打只是硬要打，就不可能是一部好的電影。」他表示，練武除了強身健體之外，「最重要的是練武之人還會一份正義的責任，看到不公義的事，會挺身而出。」

回顧整個系列，甄子丹詮釋的葉問始終為人低調，不輕易炫耀武藝，在與別人比武時也不願意用重手法傷人，但遇到不公義的狀況，也絕不回避，這也就是所謂的詠春精神。



陳國坤扮演李小龍（圖/電影公司）

此外，扮演李小龍的陳國坤也對八爺的設計感到佩服，「是部一會讓觀眾驚喜的作品。」之前《葉問3》的李小龍只是簡短現身，但這回加了李小龍身手的展現，截拳道、雙節棍及寸拳都精彩的展現在觀眾眼前。

先前傳出「葉問4」將是國際武打巨星甄子丹最後一部作品，此消息一出立刻引起各界熱議，然而他再度說明，「不拍功夫片，但會繼續拍動作片。」才稍微讓影迷放寬心。

甄子丹說「作為演員，必須要不斷往前走，這是人生必經之路，必須往前探索，進步，這個才是生命的意義。」

《葉問4：完結篇》將於20日上映，預售票已開放購買，請前往粉絲專頁查詢詳情。



電影花絮（影/Youtube）