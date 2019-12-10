日本蔦屋書店跨國結盟台灣路易莎　全國最大分店打造親子共讀空間

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」（蔦屋書店）日前於南港正式開幕，佔地超過500坪，主打親子空間，盼能增加親子共讀的氛圍，並首度與台灣在地品牌路易莎咖啡合作，將閱讀與咖啡完美結合。

被譽為全球最美20家書店之一的日本「蔦屋書店」於2017年1月時正式落腳台北信義區，上週五（6日）在南港CITY LINK商場打造全台最大店，佔地超過500坪，其中逾100坪的親子空間，提供家長與小朋友階梯式的閱讀環境，增加親子共讀的氛圍，與台灣其他分店做出區隔，也是日本蔦屋書店的全新嘗試。

在面對未來蔦屋書店的經營模式，蔦屋書店社長中西一雄說，複合經營只是營運一種的形式，數位化與OMO（Online-Merge-Offline，線上線下的全面整合），會是書店需要強化的部分。至於台灣是否也有機會以單一店面方式面對顧客，中西一雄則說，將來也會期望以單店形式呈現，目前還在尋找好的地點物件，仍在討論中。

路易莎咖啡南港店中除了提供能同時品嚐冰熱風味的手沖咖啡套組外，其中『冰滴咖啡牆』是TSUTAYA BOOKSTORE更是該店設計一大亮點。（圖／路易莎咖啡）

而打敗眾多敵手，成功進駐蔦屋書店南港店的路易莎咖啡表示，獲得蔦屋書店青睞的主要原因是將閱讀與咖啡完美結合，此點與TSUTAYA BOOKSTORE BOOK&CAFE生活提案的概念不謀而合。

路易莎咖啡強調，『創造一個讓人放鬆的閱讀環境』是本店設計重點，咖啡陪伴下自然融合閱讀文化，運用造型書櫃的配置，巧妙安排店中店有溫度的空間連結，簡單區分雙品牌的特色。

南港店中除了提供能同時品嚐冰熱風味的手沖咖啡套組外，其中『冰滴咖啡牆』是TSUTAYA BOOKSTORE更是該店設計一大亮點，透過需要時間一點一滴慢慢醞釀的冰滴咖啡，呼應一字一句累積出豐富又獨特內涵的書本，咖啡猶如書本般等待著被發掘探索。搭配部份燈光設定，形塑出空間裡的層次寧靜感，營造更自在的BOOK&CAFE生活。

路易莎咖啡董事長黃銘賢表示，與蔦屋書店合作只是第一步，希望透過與國際集團的結盟，將路易莎的精品咖啡平價化，全方位咖啡生活門市，以及結合閱讀文化，推展到更多的國際舞台，未來不排除進軍日本，明年海外拓展則以新南向國家為主要目標。

占地40坪的路易莎咖啡「複合式店型」將閱讀與咖啡完美結合。（圖／路易莎咖啡）