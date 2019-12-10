印度德里凌晨惡火奪43命 背後原因引關注

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度德里的一處家庭式工廠12月8日凌晨發生大火，奪走43條人命。起火原因據信是電線短路走火，由於整棟4層樓建築沒有逃生口，唯二出口也遭雜物堵住，導致大部分死者多被濃煙嗆死，這也是德里首都圈20年來最嚴重的火災。

綜合印度媒體報導，這處位於印度首都德里北邊的阿納及曼迪區（Anaj Mandi）4層樓舊式公寓，12月9日凌晨由於2樓至3樓中間的電線短路，導致起火，當地警消火速馳援，但由於街道狹窄且違章建築群過多，導致消防車輛及打火隊員無法進入。

而這棟4層樓的老舊公寓，被十幾個無合法登記的小工廠瓜分，非法接電，且無標準消防設備，而這樣的非法「公寓式」工廠在德里相當普遍。

據悉大樓內有將近100至150名來自外邦的勞工居住其中，火災發生時，由於屋內堆滿易燃物及原料，導致火勢一發不可收拾，屋內勞工企圖從窗戶逃生，然而3樓以上的窗戶及出口全部被封住或焊死，公寓內唯二的樓梯被貨品及雜物堆滿，整棟大樓瘋狂似的燃燒，許多勞工就這樣被濃煙嗆死在窗戶邊。

整起大火造成43人死亡，16人重傷，這也是繼1997年烏柏哈戲院（Uphaar theatre）大火造成59死後，印度德里首都圈死亡人數第2高的火災。

工廠所有人芮罕（Mohammed Rehan）及工廠經理符爾勘（Furkan）已遭警方逮捕，將進一步訊問。

根據媒體報導，該區近年來火警不斷，周遭的違章建築及城市不良設計遭舉報多次，當局卻毫無作為，而本次起火的工廠本身更是沒有任何合法登記或正規消防檢查。

由於本次受災死者來自印度多個城邦，當地政府與印度總理莫迪在火災後不約而同「震怒」，下令徹查，要求警消人員7天內提出檢討，並將發給43名罹難者每人100萬盧比賠償金，折合新台幣大約42萬7千元。

災後現場一片狼藉（圖/ 美聯社）