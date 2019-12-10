有洋蔥！班克西揭曉聖誕新作　關注英國流浪漢問題

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）流浪漢變成聖誕老公公？知名街頭塗鴉藝術家班克西作品出現在英國街頭，引起大批人們注意，更進一步揭露當地流浪漢問題。

國際知名藝術家班克西（Banksy）於昨（9）日晚間在個人社交平台Instagram刊登一段影片，可見夜間一位名叫Ryan的流浪漢坐在街邊長椅上，喝完了飲料後整理了下身邊的行囊，便倒頭靠在上面入睡，而「拉」著長椅的正是兩隻麋鹿。

該影片出現在英國工業大城伯明翰（Birmingham）的珠寶區（Jewellery Quarter），更不禁讓人將長椅和雪橇、流浪漢及聖誕老人連想在一起，截至今（10）早已超過240萬點閱率。

班克西在影片內文提及，在這拍攝的20分鐘內，有路人經過時給予Ryan一杯熱飲、兩根巧克力棒、以及一個打火機，然而，Ryan並沒有主動要求過什麼。

BBC 報導指出，在發文數小時後，該壁畫就被破壞，有人將麋鹿鼻子噴成紅色的。現在塗鴉周邊已設有護欄，但仍有民眾試圖跳過去闖關。

塗鴉對面的珠寶店Vault 88，其老闆Pete Smith指出，上週五（6日）他上班時已經看到該畫，但自從班克西在Instagram上發文後，吸引大批人潮參觀。

珠寶街商業促進會（Jewellery Quarter Business Improvement District）成員Luke Crane表示，現在最重要的就是保存該作品。

Crane 指出，他們已和當地協會及其他組織合作，試圖解決該區域遇到的流浪漢問題，也因此很開心看到作品出現在這。

有人在該貼文下方留言質疑，「會不會Ryan就是Banksy本人？」這也是不無可能，畢竟班克西是位神秘又調皮的藝術家。現在，讓我們一起來看看這暖心十足又充滿創意的作品吧！