美國務院官員：譴責中國破壞台海穩定　盼擴大與台灣在南太合作

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院官員施班迪表示，美方期盼擴大台灣與南太平洋島國的合作關係，也堅定支持穩定的兩岸關係。她也譴責中國迫使台灣邦交國轉向的作法破壞台海穩定。

美國國務院澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務局副局長施班迪（Jennifer Spande）於美國時間9日出席華府智庫「全球台灣研究所」（GTI）一場討論美中台在南太利益的研討會上表示，美國與台灣在天然災害防治、環境保護與促進法治等方面長期合作，未來也期盼擴大與台灣和南太島國在這方面的合作。

中央社引述施班迪說法，美國一向強調台灣對外交夥伴、周邊鄰國與國際社會的貢獻，肯定台灣是可靠的合作夥伴與負責任的利益相關者，台灣與其充滿活力的民主政體是太平洋地區與全球一股強大的力量，美國堅定支持台灣與太平洋島國的關係，美台共享對區域的願景。

施班迪表示，美國堅定支持穩定的兩岸關係，這為兩岸與區域和平及發展提供框架。中國迫使台灣邦交國轉向的有害作法，破壞這份穩定以及相關利益。

報導中談及美中關係，施班迪表示，美中雖是競爭關係，但樂見雙方合作，競爭不必然會走向對峙或衝突，也不必然是零和遊戲。美國不會要求任何人必須在美中擇一，也不會尋求限制中國繁榮。

但她也指出，美方鼓勵盟友與合作夥伴慎選保護其主權國家利益與造福該國人民的方式，各方都珍視一個能讓各國保有選擇自由的區域。美方期待與太平洋島國、台灣與其他夥伴繼續合作，讓這樣的自由成真。