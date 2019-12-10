〈時評〉美麗島事件40週年有感

12月10日就是美麗島事件40週年。上週日民進黨提名信義、松山選區立委參選人吳怡農競選總部成立時，除了蔡英文總統參加大造勢外，吳怡農當時還說了一句話「蔣經國是壞人，害我爸爸沒工作」，引發關於老蔣在台灣民主化過程中功過論戰。在此我想講一些我自己在1980年及1990年，這十年間的一些親身經歷，供各位參考！

1979年12月10日美麗島事件後，國民黨派四大公子之一沈君山到美國各地演講，解釋美麗島高雄事件中，暴民擊警的真相。但是，我們在海外的台灣留學生都知道，其實根本就是「未暴先鎮」。

我記得很清楚，沈君山在威斯康辛州麥迪生校區演講時，我就站起來對著他說，他的說法是謊言，並送他「1234567、忠孝仁愛禮義廉」的對聯。如今過了40年，國民黨總統候選人韓國瑜更是說謊成性，其行徑囂張比沈君山嚴重百倍，我現在也要將這個對聯「1234567、忠孝仁愛禮義廉」，正式奉送給國民黨的總統候選人韓國瑜。

1980年夏天，我拿到清華大學「管理與決策研究所」副教授聘書，這是當時的所長李家同教授和我通訊兩年，並且做了很多努力，甚至找到李國鼎先生協助的結果。後來，芝加哥的『北美辦事處』堅持告訴我「回台加簽」已經被註銷，不能入境台灣。因此，我在1980年要回台灣任教的事就泡湯了。還好在同年年底，我就到美國太空總署( NASA)位於休士頓的詹森太空中心(JSC)擔任軟體工程師。10年後，我拿到台灣大學資訊工程系的教授的職務後，才在正式從資深人工智慧顧問一職離職，回台灣。

1990年8月，在台大尚未寄正式聘書給我時。我曾面臨二個抉擇，第一是在無聘書下辭職回台灣、第二是等收到聘書後再回台灣。我當時就判斷是等不到聘書的，於是直接選擇回到故鄉台灣。9月5日便正式向台大資訊系報到，當時的所長林一鵬教授跟我說，你就跟你的老朋友高中同學許清琦教授共用一個研究室。國科會的客座教授聘書，我來努力。

一週後，我拿到了國科會客座教授的聘書，再以這張國科會客座教授的聘書，申請到台灣大學客座教授的聘書。並於隔年才拿到台大的教授聘書到教育部頒給的教授證書，才正式成為台大的正式教授。這與目前正在爭論不休的蔡英文總統先到政大任教，之後才在教育部資格送審的情況類似。也就是說我是先擔任客座教授一年，才變成台大的正式教授 。

我想再談一下當時的一些狀況，因為除了台灣大學之外，其實我總共申請了10個職位，最後拿到聘書的只有台灣大學與淡江大學。其他包括台科大、工研院、東吳大學、清大、交大等，都沒有拿到聘書。

在送審過程中決定不給我聘書的只有清華大學。其他的學校，申請前我都見過各校的主事者，很多都是一見面就說，哇！你的資歷這麼好，我們一定會給你聘書，結果後來都沒有成功。例如工研院的尖端科技中心，當時的主任(應原一博士)見面時也滿口說一定會給我聘書，結果沒有拿到，後來我問了曾經在該中心任職的李學養教授，他告訴我說是在人二那關被擋掉了。更扯的是交通大學，我拿到了内部簽呈影本，上面蓋了五個章，包括所長、院長、人室主任、教務長、校長等，最後聘書也是沒有發出來。所長還打電話跟我解釋說他弄錯了，原先他以為有兩個名額，後來才發覺只有一個名額。我當時就問，如果那位排名第一的人選沒有報到，我是不是就遞補上呢，問得交大所長講不出話來。

這就是我們這些海外黑名單，1990年要回台灣時的實際狀況。因此，吳怡農說他的父親吳乃德在1990年進不了中研院是蔣經國害的，我想基本上是沒錯的 。

我也想在此談一下權貴子弟回台能夠享受到的待遇。在1992年時我協助資策會的一位在台大博士班學生林縣城，以排程軟體爭取台灣鐵路局標案。當年我暑假從美國回來時，林縣城經理對我說「老師：好消息，我們拿到了台鐵的標案。」但是他們的執行長果芸卻告訴我，郝海晏教授剛剛回台大電機系，他需要一個舞台。因此我們就找郝教授當我們的計劃顧問。就這樣我努力協助了一年的計劃成果就被權貴子弟搶走了。郝海晏，是郝伯村的二兒子、郝龍斌的弟弟。