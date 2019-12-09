【楊蕙如案】民進黨北市黨部10日提報告 保六籲KMT勿稱「怪阿姨」傷害女警

國民黨立委及台北市議員6日到外交部抗議楊蕙如案，與員警發生推擠衝突 (中央社) 國民黨立委及台北市議員6日到外交部抗議楊蕙如案，與員警發生推擠衝突 (中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，民進黨基層呼籲黨應主動開除，以免影響選情。民進黨主席卓榮泰日前責成台北市黨部盡速處理此事。

台北市黨部主委陳正德今(9日)晚表示，明天(10日)執委會將報告此案，看執委提案討論狀況而定。

中央社引述陳正德說，台北市黨部明中午將例行召開執委會，並就楊蕙如案進行報告，屆時若有執委提案開除其黨籍，則預計於下個月(2020年1月)例行會或由執委提案召開臨時會討論處理。

同時，將請當事人楊蕙如到場說明，會中再討論是否移送評委會決定開除其黨籍。

卓榮泰8日受訪表示，一般黨員的懲處權屬於地方黨部，他已責成台北市黨部盡速處理此事，讓黨紀能伸張，也讓社會對黨處理此事的明快以及依黨紀處理的原則，得到大家的支持認同。

「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，國民黨立委及台北市議員6日到外交部抗議，與員警數度發生推擠，造成國民黨立委陳玉珍、林奕華受傷送醫。另外，陳宜民涉強推及拍打某女警帽子，警政署日前表示，將依妨害公務罪函送。

事發後，陳宜民昨(8)日稱會謙卑接受批評。中央社引述國民黨副發言人黃心華今(9)日指出，該女警未著制服，貌似「路人甲或怪阿姨」，且貼身拍攝，在現場混亂情況下，陳宜民因一時氣憤以肢體動作驅趕該不明女士的近身騷擾，陳宜民已公開道歉。

對此，保六總隊晚間發布新聞稿指出，多名立委6日上午至外交部陳抗期間，陳宜民涉撥打現場執勤的便衣陳姓女警帽子，又在樓梯上強推陳姓女警，造成她身體搖晃且差點跌倒，由於全案涉及妨害公務，已檢附蒐證相關證據，交由台北市警察局中正第一分局偵辦。

對於報載「怪阿姨」一說，保六總隊表示，希望不要再對陳姓女警造成二度傷害，全案已進入司法程序，相信證據會說話，靜待司法公正調查。