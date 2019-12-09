【台灣2020大選】吳淡如三人組新節目《今晚好好說》開播3個月爆收攤！

三位主持人賴芳玉(左2起)、鄧惠文、吳淡如離情依依 (圖/賴芳玉臉書) 三位主持人賴芳玉(左2起)、鄧惠文、吳淡如離情依依 (圖/賴芳玉臉書)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 知名主持人吳淡如睽違3年接下新節目主持棒，沒想到開播才3個月就要收攤！原來是主持人之一的心理醫師鄧惠文要參選不分區立委，節目也將因應2020大選，改播新聞節目。

《自由》引述華視方面回覆，鄧惠文因參選綠黨不分區立委選擇請辭，外加2020大選將至，希望提供民眾更多選情資訊，整體考量後調整節目型態，將推出新節目。《華視新聞8點檔》將從明（10日）起播出。

其實主持人之一的賴芳玉律師，7日就曾在臉書PO文說

華視<今晚好好說>暫告一段落，據說等選後再重新開張。 會與不會，都是隨緣。 很多觀眾朋友表達不捨。在此，只能表達感謝之意。 但命運總是奇妙的，幾乎在我不知情下，就這麼安排好了。

許多網友也留言表示惋惜:

這節目探討很多時勢與女人應該了解成長的話題，結束真的會很可惜

怎麼會⋯⋯ 難得台灣能有如此深度的主持人陣容，去探討不同主題性的節目

綜合《自由》與《ETtoday新聞》報導，由吳淡如、鄧惠文、賴芳玉三人主持的華視時事型節目《今晚好好說》，9月開播至今僅3個月就腰斬。原時段週一至週四晚間8點，將改成新聞主播黃柏齡主持的《華視新聞8點檔》，延續晚間7點《華視晚間新聞》的重點話題。

據了解上周四（5日）《今晚好好說》已播完最後一集。



網友對《今晚好好說》好評居多，紛紛稱讚節目中肯犀利、質感佳，但節目安排在黃金8點檔播出，3個月下來收視平均僅0.15，推測也是收攤考量因素之一。