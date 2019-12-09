洋溢於三峽山間的芬芳－三峽蜂農甜蜜下午茶

三峽有木里樂谷橋附近棲身著一間名為「 蜂樺蜂蜜專賣店」的小店，雅緻的建築與附近閑靜的山景融為一體， 進門後便聞到陣陣蜂蜜清香，店裡所賣的， 是新北市青農陳冠樺特製的蜂蜜下午茶，以及他對蜂蜜的堅持。

70年次的陳冠樺畢業於龍華科技大學機械系， 原本在科技業擔任研發工程師，擁有優渥的收入， 然而長期超時工作使他的身體漸漸無法承受， 加上母親當時因獨自一人管理蜜蜂而積勞成疾， 使陳冠樺決定放下百萬年薪， 與母親一同接手由祖父傳承下來的養蜂事業。為了精進自己的第二「 專長」，陳冠樺還特地到宜蘭大學攻讀生物科技碩士學位， 研究蜜蜂的食物如何影響蜂蜜品質， 更在世界及亞洲養蜂大會上發表論文， 此外他也隨著農業局前往深圳，代表新北市參加2018台灣創意生 活節展售會，用自己的蜂蜜、蜂膠及蜂王乳拓展外交， 推廣台灣的農業技術與產品。

陳冠樺位於三峽的「蜂樺蜂蜜專賣店」不只賣蜂蜜， 假日時還會變身為咖啡館， 店裡溫暖的色調及悠閒的氣氛能令人忘卻都會的紛擾，陳冠樺強調「 讓農產品從產地直達餐桌」，這裡的招牌商品「蜂蜜拿鐵」、「 花粉鬆餅」與「蜂蜜柚子蘋果茶」等， 都是他利用自己生產的蜂蜜研發新料理， 來到三峽登山的途中不妨停下腳步， 到這裡品嚐一份鬆餅與一杯好咖啡，以及一位蜂農的用心。

陳冠樺表示，養蜂生活並不容易， 要隨開花季節的變化將蜂箱四處遷徙，目前陳冠樺的蜂箱遍佈三峽、 龍潭、大溪等地，找到合適地點之後還要與地方居民打好關係， 協調借用土地放置蜂箱，也要擔心蜂箱遭竊及氣候變遷等問題， 相當辛苦，但陳冠樺還是堅持在這條家族走過的路上繼續打拼， 傳承家族的事業。

農業局表示，「先創通路，再開農路」， 為輔導新農漁民投入農業生產，農業局從生產、銷售通路、 包裝行銷規劃一站式輔導措施，積極協助農友打開線下及線上通路， 開創農友至國內外展售機會，讓更多青年及新農民加入從農行列。

欲購買安心蜂蜜、蜂膠及蜂王乳，請洽蜂樺蜂蜜專賣店，電話: 02-26720909，地址：新北市三峽區有木里192號(有 木里辦公處附近)，或洽臉書粉絲專頁：蜂樺蜂蜜專賣店(http s://www.facebook.com/honey. fonghua)