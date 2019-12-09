新北市108年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮

新北市政府教育局於今(9) 日在三重區重陽國小舉辦「108年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言 聯合頒獎典禮」，表揚獲獎的本土語言績優學校、教學優良人員、 績優教學支援工作人員、 本土文化影音創意說唱讚及本土語言親師生創意繪本， 教育局長張明文也與三重啟文幼兒園的小朋友合唱客語歌謠， 現場氣氛活潑溫馨。

教育局長張明文表示，新北市今年首度辦理「本土文化影音創意說唱 讚計畫」，分為閩語、客語及原住民語三語組， 鼓勵學生在說唱中自然習得母語，學習本土語言溝通表達能力， 並由師生錄製說故事或歌謠吟唱影片分享至新北市本土影音說唱讚網 站(http://www.digimagic.com.tw/ greata/)，歡迎民眾至網站點閱按讚， 一起分享本土語文學習成果!

榮獲客語中年級組最佳影片的頂埔國小，以「來去新北市」 這首客家歌謠輕快的曲風介紹新北市著名景點，從選角、彩排、 服裝設計到完成表演，都充分結合多元文化， 還能感受到孩子們的熱情。原住民語中年級組最佳影片由福山國小獲 獎，得獎學生說道：「看到在唱族語歌的自己覺得很可愛， 也很驚訝自己能夠唱族語唱的這麼好。」

本次頒獎典禮也肯定教師在本土語言教學的長期耕耘，榮獲原住民語 績優教學支援工作人員的蔡雲珍老師，來自花蓮的阿美族， 從海岸阿美族語初級認證題庫之字詞及生活中常使用族語中， 設計出「族語心臟病」、「lima幫幫忙」、「眼明手快」和「 阿美小勇士」等四款族語桌上遊戲，提高了學生學習母語的興趣。

榮獲客語教學優良人員的吳美成老師，同時榮獲績優教學支援工作人 員殊榮，吳老師熱愛客語文學， 103年參加新竹新曲獎榮獲優等獎、 108年參加台北主題公園園曲徵選以「有閒來尞」榮獲第三名， 另除指導學生參加各項比賽，也主動辦理客語薪傳認證班及夏令營， 增加孩子接觸客語的機會。

閩語績優人員林藹如老師長年深耕閩南語教學， 經常代表新北市參與全國學生語文競賽， 106年參加全國語文競賽獲得閩南語朗讀教師組第一名， 也多次指導學生參加語文競賽、閩南語詩歌朗誦比賽、 親師生繪本比賽，都獲得優秀的成績。

新北市積極推廣本土語文相關教學及活動，除辦理母語日體驗、 本土語言創意繪本及自編本土語言(閩客語)教學補充教材、 開設新北市本土影音說唱讚網站匯集成果之外， 本次本土語言創意繪本優良作品也將集結成冊， 作為本土語言補充教材，讓更多學生與民眾欣賞本土語言之美，讓學 習母語可以有更多元創意的展現。