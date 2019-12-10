〈時評〉半導體產業　台灣至少還有20年以上好景

國立台灣科技大學和大量科技合作，針對半導體製程的 耗材「拋光墊」，開發智慧動態監控系統。 （台科大提供） 中央社記者陳至中台北傳真 ... 國立台灣科技大學和大量科技合作，針對半導體製程的 耗材「拋光墊」，開發智慧動態監控系統。 （台科大提供） 中央社記者陳至中台北傳真 108年10月5日 (來源 中央社)

台灣未來在全球半導體產業的發展，至少還有20年以上的領先地位。如果用「精彩」兩個字形容，還不足以道盡它在全球產業鏈中耀眼的成績。

目前台灣在全球半導體產業鏈，簡單的說，就是「製造第一，封裝測試第一，IC設計第二」。製造第一，是指全球有60%以上的晶片在台灣生產，其中台積電獨佔鰲頭，市佔率達50%以上，去年獲利高達3千5百餘億元，EPS(每股盈餘)達13.54元，目前在5奈米晶片，已領先國際其他晶片廠，並積極邁向3奈米晶片的研發，成就確實不易，其他如世界先進、聯電、旺宏為二缐廠，都有不錯的表現。以小小一個台灣島，能夠如此成功，當然值得台灣人共同引以為傲。

封裝測試第一是指日月光投控為首的世界級半導體公司，每年創造近5千億元營收，及上百億元的的獲利，去年EPS5.95元，在全球封裝測試產業中，名列第一。

IC設計全球第二，是指聯發科，年營收高達5千億元，去年獲利達240餘億元，去年EPS達13.26元，也是投資人眼中的績優股。

當我們常談起物聯網、智慧製造、5G、人工智慧、自駕車、無人飛機手機，乃至於最先進的戰鬥機、人造衛星、導彈、航空母艦，幾乎全部都要甪上半導體，也就是說，不論再怎麼先進的科技或我們生活上的每一個環節，半導體已從過去無所不在，進化到現在無所不能，而且幾乎絕大多數的科技產品，都有「MIT」（Made in Taiwan ）的商標，難怪中美貿易或科技大戰，兩大強權都極力拉攏台灣，因為缺少台灣半導體這一塊，這一場大戰，誰也沒有贏的把握。

國際半導體產業協會（SEMI）最近公布今年前三季全球半導體設備製造商出貨金額達148.6億美元，較前一季成長12%，其中晶圓代工龍頭台積電擴大資本支出，使台灣再度奪回全球最大半導體設備市場寶座，市場規模衝上39億美元，年成長率高達34%，創下新高紀錄。

從設備的需求，就知道未來市場的潛力，台灣未來在半導體市場的領先地位，依然不可動搖，這是台灣經濟及科技發展最重要的領域。

由於5G及高效能運算(HPC)需要採用7奈米及更先進製程，來自台灣EUV光罩盒供應商、檢測業、廠務工程、設備次系統及模組代工廠等企業，都同時受惠，也可顯示台灣半導體產業鏈的完整性。

即使中國在中美貿易及科技大戰之後，一再強調半導體晶片生產在地化，而且去美化，但是與台灣比較，還是屈居第二，中國在政府的大力出資支持下，中芯、長江存儲等大廠，半導體設備需求市場規模為34億美元，年成長率為負14%。

北美地區居第三，半導體設備市場需求金額為24.9億美元，年成長率為96%，成長快速，與美國總統川普推動製造回美國政策有關。

台灣能在全球競爭激烈的環境下，居龍頭地位，確實不易。目前台灣半導體協會共有86家會員，正是台灣半導體業總體力量的展現，分為AI系統應用、異質AI晶片整合、新興運算架構AI及AI系統軟體等四大塊領域發展，預期明年將有86億美元，即新台幣2兆6千億元的產值，幾乎達到我國全年度中央政府總預算的規模，預期10之內，將達到860億美元的規模，成長10倍。

半導體對台灣經濟及科技發展的影響，可見一斑。明年全球5G手機將有2億支的需求，後年倍增達到4.5億支。至於其他物聯網、自駕車、無人飛機等科技產品的需求，都還不包括在內。

今年全球半導體發展，受到中美貿易大戰的衝擊，景氣下滑，但是展望明年卻是樂觀，最近全球先進製程需求増加，帶動邏輯半導體需求強勁，不僅台積電產能供不應求，連二缐廠商如聯電、世界先進、旺宏都跟著受惠，外資將這些半導體商從減碼，一口氣上調至加碼。可見未來台灣半導體產業，前景仍然光明，只是來自其他國際大廠的挑戰不會減少，不論技術或產能布局，對台灣的威脅不可能減輕。但是，我們堅信，面對挑戰的同時，台灣必然也是迎新下一波成長的大好機會。