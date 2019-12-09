最後一週！首屆台灣浪漫台三線藝術季　五大城市亮點精選

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）「浪漫台三線藝術季」將藝術品遍佈台北至台中，打造浪漫的藝術路線，獨特的客家式慢活由國際及台灣藝術家攜手呈現，包含大型裝置及繪畫十分多元，另有百場相關活動響應，自即日起至15日止。

「浪漫台三線藝術季」橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中五縣市共150公里，展開長達58天的大型藝術季創造全新客家文化面貌，同步呈現來自6個國家、56位藝術家、58件藝術作品與地景裝置，並推出100場以上的文化探索體驗活動。

首屆「浪漫台三線藝術季」，從「公路」、「水路」、「細路」作為主要內容創作軸線，細說台三線公路沿線的小鎮魅力、樟之細路中蜿蜒山林的歷史、漫漫水圳裡的客庄生活，再以「有的是時間」來串接過去、現在與未來的種種面貌，希望大眾能夠放慢腳步、花時間細細品味小鎮中的自然和人文風情，享受台三線獨有的「慢的」、「客家的」浪漫。



安聖惠(Eleng Luluan)創作《編織記憶》探討從前因泰雅族部落領袖之女雅優·猶玠與客家拓墾者陳 履獻的聯姻，讓兩大族群在大窩地區和平共存。創造原漢和 鳴、族群共好的美好故事。民眾可以放鬆躺在作品上，在百年苦楝樹下盡情發呆。（圖/浪漫台三線）

該藝術季集合許多知名策展人與藝術家共同參與，包括多次參與「越後妻有大地藝術祭」與「瀨戶內國際藝術祭」的國際級藝術家林舜龍，擔任世運、世大運開閉幕及今年台北燈節的藝術總監的Akibo李明道，北美館池田亮司個展與南迴南方以南藝術計畫的策展人林怡華等。

今年主視覺由亞洲首位榮獲義大利波隆那SM國際插畫獎，和美國3x3當代插畫全場大獎雙料得主的鄒駿昇操刀，以台三線上的保育類野生動物石虎發想，用獨特的視角和創意，融合了山神的形象，為大展創作藝術季視覺，出品「浪漫台三線藝術季X經典台啤特別版」的經典台啤罐身創作與設計，非常吸睛。



「浪漫台三線藝術季X經典台啤特別版」（圖/主辦單位）

加上曾任台北世界設計之都執行長與台中世界花博設計長的吳漢中擔任藝術季整體策展設計總監，以及專注於文化創意與社會議題行銷、並成功舉辦多起大眾策展的程詩郁擔任計畫主持人，所有策展人都致力以在地觀點、全新視野做為作品創作初衷，把客家文化中的各種動人紋理，負載到各種充滿想像的對話與體驗中。

該藝術季將於15日落幕，詳情請前往官網及臉書查詢。



《稻之蛹》為林舜龍、王昱翔作品，以稻為素材，形塑代表自然生態之蛹，二者合體 ，象徵著人與自然和諧共處的里山精神，亦如一具具的母胎 ，輕輕晃動胎體，呼喚著疲憊的靈魂，在此尋回片刻的永恆 與安寧。（圖/我的旅圖中 during my journey）



台灣藝術家連建興創作《茶壺山奇遇｜冥想之島》（圖/浪漫台三線）



《家的記憶風景》由林舜龍、潘羽佑創作，作品將老屋的大門等既成物件建構成一個家屋的集 合量體，同時又將家屋分解散佈在自然環境中，呈現一種今 昔內外的交錯時光空間，觀者在此空間中尋得自身與記憶的 對話。（圖/我的旅圖中 during my journey）



《茶窩 Tea House》作者范承宗（如圖），以稻草為材質製成有蓋的容器，填塞棉布，中間留出 空隙，冬天時可以放置茶壺保溫。取其「延長溫暖」 的概念，邀請大家入內圍圈而坐，嗅聞稻草香，感受團聚的 溫暖，更是延續傳統工藝的生命。（圖/浪漫台三線）