〈時評〉古今政治人物誰最愛哭？答案是⋯

尋求連任的民進黨立委參選人余天26日晚上在三重舉辦 造勢晚會，他一度哽咽到無法言語。 中央社記者游凱翔攝 108年11月26日 尋求連任的民進黨立委參選人余天26日晚上在三重舉辦 造勢晚會，他一度哽咽到無法言語。 中央社記者游凱翔攝 108年11月26日 (來源 中央社)

還記得齊柏林嗎？這位以拍攝台灣紀錄片聞名的導演，生前在蘇迪颱風過境後，到南勢溪拍攝污濁狀況，說了一句名言，他說，政治人物的口水，比南勢溪還骯髒。

為何這麼說？他已經往生了，也沒有機會再向他請教為何有感而發。不過，選民們多少年來，聽到不計其數的政治人物口水，除了厭煩、無奈之外，大概也都能同意他的看法。

今年總統、立委大選，不論什麼顏色都一樣，政客們口水噴到快要讓選民滅頂了，只期望選擧趕快結束，還大家耳根清淨。

至於政客的眼淚，更不值錢，愛哭的政客國內外皆然，多至不勝枚舉，不論什麼顏色，當政客在流淚的時候，選民們看看就好，不要太當真。

不如看看歷史，搏君一燦，還比較有趣。歷史上最愛哭的人物是誰？算算應該是劉玄德，也就是劉備，故有「劉備的江山是哭出來的」之說，尤其他在趙雲面前表演重摔兒子阿斗一幕，更充分發揮了戲劇張力。他哭著對趙子龍說，犬子焉有大將軍命重要？趙子龍聞言見戲，肝腦塗地，至死不渝，劉玄德的哭，真是感人肺腑，效果奇佳，恐怕還不是現在政客們比得上的。

劉備在三國演義足足哭了35回，終於哭下江山，算是值回票價。

曹操在三國志中，才哭了7回，也許是哭的次數還不夠多，終至殺頭的命運，算他倒霉。

國外那一國人民最愛哭？好像是朝鮮喔！看那金正日過逝時，全民感念他「賜命護命之恩」，舉國同哭，七天七夜不息，在民主國家看來，算是奇觀。哪天人民不再為領袖同哭，應該可以改變這個國家的命運吧！

政治人物最喜歡為自己的際遇哭，大家都一樣，台灣也不例外，看那不分顏色不都一樣，也不用在此枚舉了，選民們就當是鱷魚的眼淚，看看就好，不必當真。否則有一天政客表現令人失望，那就太傷感情了。如果寄望政客為人民辛苦，生活困難而哭，那是多餘的，不用多想。

想想政客們的口水及眼淚，在選舉結束後，奪取權力、財富及江山。選民們，只有投票那一剎那才是國家真正的主人，投票之後，主人是當選政客，不會是你，同意嗎？還會在意政客的口水及眼淚？