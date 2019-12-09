〈時評〉如此法官沒有業務過失罪？

兩年前在政大韓文系當專任約聘助理教授的朴在慶（韓國籍），因涉嫌於任職期間對九名女學生有性騷擾行為，遭其中二女提出連續性騷擾的告訴。

台北地院出爐的一審判決是一年二個月徒刑，並限制出境；民事再判朴氏分別賠二名提告被害人五十萬、三十萬。

英商林克穎2010年3月25日台北街頭酒駕撞死送報生，在護照被查扣、被限制出境的情況下，仍然想方設法持假護照潛逃回英國的前車之鑑，許多國人應該記憶猶新。法官對外國籍罪犯祭出限制出境令，並配合電子腳鐐嚴格防範罪嫌潛逃出境，合法、合理、合情且需要。

想不到，朴在慶的案子經上訴高等法院後，高院竟以「無逃亡之虞」，沒收台北地院的限制出境令；不再延長境管，無異對朴氏大開方便之門，讓他能在罪行定讞之前，堂而皇之地搭機離台、一走了之。

可想而知，台北地院判刑、判賠判得很高興，經高院「無逃亡之虞」、「不用再延長境管」的「自由心證」摧毀下，恐已變成難以兌現的笑話一則了！

法官上演類似的捉放曹戲碼，這當然不是第一次。

當年警方費了九牛二虎之力，好不容易將攜帶制式手槍、又朝警察開槍的十大槍擊要犯薛球逮捕到案，送到苗栗地院某「菜鳥法官」手裡，薛球及同夥的陳益華竟分別以三十萬及二十萬獲得交保。交保後的薛球等人，當然不會客氣，馬上以棄保潛逃，繼續為非作歹、製造社會混亂不安回報縱虎歸山的法官，非得再犯下綁架中市議長張宏年等數案後才終被關押牢籠。

至於掏空台灣、債留台灣動輒幾十億、幾百億的經濟要犯，連市井小民都可以想像這些人在海外怎沒有個三窟六巢？偏偏不食人間煙火的法官大人，講人權得很，嫌犯定時現身向轄區警方簽到即可，既無羈押必要，也不必戴電子腳鐐，更不必境管防範。結果輕而易舉棄保潛逃的經濟要犯，十個手指頭數得完嗎？司法單位事後再煞有介事發布通緝，於事又何補？

托嬰中心、幼兒園的保母、老師，有個業務過失，沒有官司纏身，往往也難逃罰錢或吊照的懲處。以「無逃亡之虞」的「自由心證」導致要犯棄保潛逃的法官，有被依「業務過失罪」論處的先例嗎？如果有好好追究相關法官的責任，歷史還會一再重演嗎？

殺人不眨眼的有無教化可能、經濟要犯有無逃亡之虞、歹徒是否需要羈押境管，法官的「自由心證」說了算？顛覆比例原則、經驗法則、社會常識，讓奸邪者逍遙法外海外、讓受害民眾求償求助無門的法官們，可以躲在「獨立審判」、「自由心證」的大纛下，擁有絕對權力，卻絕對不必負任何責任嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）