〈時評〉美麗島事件的未竟之功

民進黨主辦美麗島40週年紀念活動9日上午在台北圓山大飯店舉行，民進黨主席卓榮泰（前排左4）、總統府秘書長陳菊（前排左3）等人一同禱告。 民進黨主辦美麗島40週年紀念活動9日上午在台北圓山大飯店舉行，民進黨主席卓榮泰（前排左4）、總統府秘書長陳菊（前排左3）等人一同禱告。 (來源 中央社)

今年的12月10日，是美麗島事件發生40周年的紀念日，對照當年黨外人士爭取的訴求，如今好不容易換來的民主、自由，現在卻變成要對抗處心積慮打壓台灣的中國，最可怕的是，台灣內部竟然還有政黨、政治人物與隔岸唱和。

美麗島迄今40年，當時受到軍法大審的八位受刑人，包括黃信介、施明德、林義雄、張俊宏、呂秀蓮、陳菊和姚嘉文，都曾任民進黨主席或代理過黨主席，只有林弘宣沒有。

​​​​​當年在美麗島大審的辯護律師，陳水扁曾任總統，謝長廷、蘇貞昌和張俊雄曾任行政院長，可見當年這個全世界關注的事件，對台灣民主發展的影響之鉅，但再看看台灣目前的處境，恐怕仍然還有很長的一段路要走。

當年由黨外人士發行的美麗島雜誌，主要目的是訴求民主、自由，以及終結黨禁、報禁和戒嚴。如今，政黨林立，確實是往前邁進一大步，但是那個當年一黨專政的「中國國民黨」，迄今仍在左右台灣的未來，民進黨第二次執政後，通過黨產條例、成立黨產會，但要讓黨產還財於民的願望尚未實現，現在卻要提防這股舊勢力復辟，可能前功盡棄。

至於報禁開放後，媒體百家爭鳴，網路媒體影響力更扮演舉足輕重的角色，然而中國提供資金奧援台灣媒體時有耳聞，甚至是祭出銀彈養網軍的說法也未曾停止，當下台灣要對抗的是，無所不在的紅色媒體與赤色網軍。

​​​​​​​台灣經過長期的努力，擺脫戒嚴時期，在生活上享有寶貴的民主、自由，然而打壓台灣的勢力遍佈各地，中國在全球舞台上一直企圖封鎖台灣，不僅止於國際政治，甚至在各種經濟領域上都想要掏空台灣，以削弱台灣的地位，這種處境甚至已比當年面對的威權政府更加險峻。

​​​​​​​台灣辛苦幾十年，未料到要面對國民黨威權時期的遺緒外，還得擔心中共滲透台灣，刻意培養一些政黨或政治人物，透過這些人來達到統戰台灣。

​​​​​​​明年的總統大選，人民必須透過選票清楚向國際社會表達強烈的訊號，如同當年的美麗島事件，要讓全世界都看到台灣是主權獨立的國家，珍惜這一切得來不易的民主與自由。