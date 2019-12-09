臺灣慶祝移民節 澎湖多元文化新浪潮與移工、新住民同歡

為慶祝12月18日移民節，澎湖縣府8日舉辦「新浪潮」多元文化推廣活動，傳遞出「世界在澎湖」的意象，縣長賴峰偉出席開幕活動時表示，澎湖有1,600位新移民，透過移民節活動讓不同國籍的朋友能有更多機會聚在一起，大家相親相愛，澎湖就是文化共融的大家庭。

賴峰偉表示，澎湖各角落都可以看見移民移工努力打拼工作、組織家庭的身影，漸漸融入我們的文化及生活，形成「世界在澎湖」的景象，在這片土地成為一個小型地球村。澎湖有22國新移民，3,000多位移工，移民節活動多國籍新住民家庭和移工團聚，在異地打拼的一群人如同一家人般的團圓，讓社會大眾看見多元文化，感受移民移工在澎湖生活的正向能量。

賴峰偉表揚五鄉一市新住民整合型社區服務據點及新住民志工楷模鄧莉莉、新住民通譯楷模黃靜凰芳、新住民就業楷模吳全飛、模範新住民家庭朱英蓮、多元文化服務王卡米、多元文化教育楊氏明香、深耕在地服務鄭雪霞等7位傑出新住民，肯定他們深耕在地，奉獻己力，展現文化融合。

澎湖社會處表示，透過團聚讓多國移民移工家庭齊聚，除了感念他們對澎湖長年付出的辛勞，也能藉此認識更多朋友，凝結族群向心力也增進情感，使新住民與移工在異地能解鄉愁並有歸屬感，促進多國籍間的交流、增廣見聞異國文化。（新聞轉載自新住民全球新聞網）