BBC封「台灣漫畫英雄」許貿淞辭世　批審查制度扼殺創作空間

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣國寶級金漫獎漫畫家許貿淞於七日晚間逝世，享年82歲。「漫畫英雄」許貿淞曾受BBC採訪，談及早期政府對漫畫的打壓審查制度，他感嘆「否則台灣漫畫今天可與日本漫畫匹敵。」

許貿淞本名許松山，1937年出生於台灣高雄縣橋頭鄉，是資深連環漫畫家，歷經漫畫審查制度的風風雨雨，依然無法澆熄他對漫畫的熱情，共創作近百部長篇連環漫畫，中年以後開始靜心鑽研佛法，以朱砂畫神佛，開過無數畫展。

許貿淞畢生傾注於漫畫創作，作品無數，對提攜後進亦不遺餘力，當今知名漫畫家出其門下或經其啟蒙指導者眾，曾以《大神秘》、《大力金剛兒》、《武林皇帝》、《神拳流星》等近百部武俠漫畫轟動一時，與游龍輝並稱「南許北游」。

許貿淞近年轉型成爲宗教佛學畫的宗師，封筆之作《佛祖傳》獲文化部支持出版，投入十年心血嚴實考據經典，精研佛學總集《大藏經》，以細膩工筆技法重現佛陀降生、成長、弘法、入滅的過程。

國際知名媒體BBC在2017年曾訪問過許貿淞，封他為「台灣漫畫英雄」，許在訪談中提及台灣早期政府對漫畫的審查制度與打壓，他也於同（2017）年獲第8屆金漫獎特別貢獻獎、台灣漫畫金像獎終身成就獎、金鼎獎等獎項肯定，一生見證台灣原創漫畫之發展，其未曾歇止的創作熱情，允為後輩漫畫家典範。

許貿淞接受中央社採訪時，談及台灣漫畫的輝煌及沒落，始於政府1962年頒布了被稱為「台灣漫畫大劫」的編印連環圖畫輔導辦法，嚴格審查所有漫畫出版品。許貿淞更於生前感嘆，台灣漫畫審查制度扼殺一整代本土漫畫家的創作空間，否則台灣漫畫今天可與日本漫畫匹敵。

中央社報導，許說，「審查制度出來後，我鑽漏洞，你說不能畫迷信的，那我畫西洋的希臘神話總可以吧？那個有根據，還有童話故事，就武俠參雜童話故事，變成不像武俠也不像童話，還有希臘神話參雜在裡面，就這樣求生活，在困難中一步一步走」。

1970年，許貿淞帶著家人移居台北，因為許松山的名字不能用了，他就改名為許貿淞，改畫宗教漫畫，從觀世音菩薩開始畫，也畫過耶穌傳。

享年82歲的許貿淞於7日晚8時30分於新店家中過世，法醫相驗結果為心臟衰竭，因年邁器官老化而自然衰竭。文化部長鄭麗君聞訊後表示，許貿淞是台灣原創漫畫活歷史，她聞訊深感哀痛。