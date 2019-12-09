誠品行旅推出【在書與非書之間│Book一場耶誕響宴】

從一本書裡翻轉了西方世界對耶誕節的想像，從一個家喻戶曉的故事，傳達了耶誕精神的美好真諦。舉世聞名的英國大文豪查爾斯 · 狄更斯於1843年在其所著作的《耶誕頌歌》中，將一位守財奴踏上耶誕奇幻旅程的故事感人刻劃，透過耶誕精靈的預言與啟發，將人性根本的真善美重新喚起，為耶誕節賦予了更深層的省思與意義，也影響了後代世人在這個重要節日重燃人性關懷與溫暖。

eslite hotel誠品行旅在今年耶誕節，特別藉由這本耶誕經典的寓意，並以象徵誠品內涵的「在書與非書之間，我們閱讀」為主題，希望在書本的引路下將美好良善傳遞給身旁每一個人，從踏入飯店的那一刻，放眼之處即可看見以「書本」為靈感手工打造的耶誕藝術創作，以手作的創意堆砌出層層款待心意與人文溫度，盼旅人朋友能在書與非書之間中感受誠品行旅的獨有旨味，伴隨喜樂與溫暖祝福與最親愛的人共渡耶誕假期。

耶誕餐是凝聚情感與傳遞幸福的最佳時刻，為迎接佳節到來，誠品行旅特別在12月24日及12月25日於In Between之間餐廳推出「Book一場耶誕饗宴」，每套2,280元+10%起，內含兩道精緻前菜、湯品、主菜、餐後甜點與飲品，主廚特別融合了極具歐洲耶誕色彩的傳統食材，設計出富有歡慶溫度的精彩菜式，開胃前菜包含西方耶誕名菜的「燻鮭魚派│魚子醬│檸檬蒔蘿醬」，分別以三種料理手法呈現鮭魚不同口感質地，再結合蒔蘿凍並佐上珍貴魚子醬與檸檬醬，別出心裁地創造出多層次的絕妙味覺體驗；帶有溫潤清香的「芹菜根濃湯│榛果│巴西里」則為接下來的料理帶來一次美妙轉場；充滿義式耶誕風情的「焗烤菠菜瑞可達水管麵」以家常式的溫馨姿態與旅人一同迎接新年到來；主餐方面則推出三款深受饕客喜愛的精選之作，包含經過21天以牛油油封方式低溫熟成，帶有奶油香氣的「熟成肋眼菲力」；海鮮食客美味首選的「爐烤波士頓龍蝦」以及耶誕節必嚐、令人垂涎回味的「烤春雞」，三道主菜皆搭配以分子料理手法展現綿密細緻口感的南瓜餡泥，以及英國節慶中不可或缺的佐餐必備孢子甘藍做最完美搭襯；餐後甜點則以帶迷人輕甜風味的「馬斯卡邦歐防風蛋糕」為耶誕聖夜留下幸福餘味。

12月24日至25日在In Between之間餐廳「Book一場耶誕響宴」，午晚間套餐每人2,280元+10%起，將為旅人饕客獻上充滿道地歐洲耶誕味的豐盛美饌，伴隨優雅書香及窗外美景綠地，在書與非書之間共同編織耶誕華麗篇章。