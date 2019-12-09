霸氣尾牙春酒首選理想大地　摸彩加碼贈送住宿券　五星住宿精彩尾牙

歲末年終，又是企業犒賞全體員工的時節，不同於傳統的春酒尾牙「吃一頓飯就散場」，花蓮理想大地渡假飯店推出兩天一夜的「理想旺年尾牙春酒假期」，讓霸氣的老闆和優質的員工，入住五星級氣派的南歐風情飯店，坐擁萬坪綠地與優美運河，在理想歡聚豐年，舉辦尾牙春酒假期，搭配花蓮在地食材饗宴，為今年的辛勤耕耘畫下完美句點。

「理想旺年尾牙假期」兩天一夜住宿含早餐和尾牙/春酒桌席，每人NT$2,900+10%起，20桌以上享特調果汁無限暢飲，再加贈一張平日住宿券，理想大地主廚團隊嚴選花蓮在地當季新鮮食材，有花東自然牧草雞、樹子台灣鯛等健康菜色，融合主廚的料理創意與巧思，烹調出道道佳餚，每一口都是用心與感動，今年理想大地額外提供「天降神運」的摸彩獎品加購價，內容包含住宿券、遊艇券、片皮鴨兌換券等理想獨有大獎，讓參與尾牙春酒的員工們，大獎拿不完，來年為公司繼續努力，再創佳績。

另提供尾牙春酒餐飲專案，中式桌宴每桌NT$6,000+10%起，還有特調果汁、啤酒、紅酒無限暢飲等優惠方案，可供選擇。菜色豐盛的西式自助餐，晚餐每人NT$900+10% (50位以上)，適合想要吃到飽又吃得好的企業家。澎派歡樂的戶外BBQ，每位NT1,200+20%，提供免費生啤酒無限暢飲的特別方案，是新創企業們舉辦尾牙春酒派對的首選。

近年來，台灣多家知名企業皆不約而同選擇理想大地為國際會議渡假指定場地外，更是員工尾牙春酒首選之地。壽豐鄉是全花蓮最精華的無毒農業重鎮，無論是有機蔬果、畜牧、漁產，產地都在飯店15公里範圍內，讓旅客住得美、吃得好。秋冬之際來到花蓮，更能欣賞落羽松秘境，讓員工感染綠色氛圍的大自然環境，獎勵員工的同時更為企業能量重新再造，犒賞員工一年來的辛苦，展望未來前進的動力。