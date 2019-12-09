【電商大戰】「分手」廣告暗諷台灣PChome　蝦皮遭起訴

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 總部在新加坡的蝦皮購物 Shopee，去年(2018年)製作「分手篇」廣告，暗諷競爭對手PChome網購送貨慢，PChome怒控蝦皮公司，一度獲不起訴。台北地檢署2度偵查後，今(9)日起訴蝦皮公司，以及製作廣告的3名員工。

綜合《中時》與《自由》報導，本案起因於去年4月間，PChome推出「求婚篇」廣告，女主角將驗孕棒出現「懷孕」標記的照片，傳給男主角，男主角立馬到PChome訂鑽戒，送貨到女主角家求婚，傳達「你在哪home就在哪」的概念。

不過蝦皮隨後在5月推出「分手篇」廣告，內容是女友將抱著PChome購物箱的男友趕出門，並抱怨男友「遲到」、「罐頭訊息」、「消極」。廣告結尾，女主角與帥哥鄰居收到蝦皮送貨時，相視而笑，另搭配「#分手是為了更美好的相遇。」等字幕，傳達蝦皮似乎更好的意念。

PChome不滿這則廣告暗諷他們送貨慢、態度消極等，向北檢控告蝦皮公司。檢方認為，蝦皮以幽默手法製作廣告，網路正負評價兩極，應不致影響消費者對PChome的觀感，以罪嫌不足，全案不起訴。

但PChome不服，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查。北檢2度調查後認為，蝦皮這則廣告，確實直接貶抑競業對手，足以影響PChome的商業信譽，今天依違反《公平交易法》商業誹謗、妨害商譽等罪，起訴蝦皮購物 Shopee (樂購蝦皮有限公司)、及時任商業營運總監楊晨欣、社群行銷經理廖宇凡等3人。