台灣朱宗慶打擊樂團「泥巴叔叔」賺人熱淚　「寫封信回家」線上徵文起跑

朱宗慶打擊樂團2019歲末劇場《泥巴》（圖/朱宗慶打擊樂團） 朱宗慶打擊樂團2019歲末劇場《泥巴》（圖/朱宗慶打擊樂團）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）朱宗慶打擊樂團2019歲末劇場《泥巴》，以「瓷林」創辦人林光清董事長為故事角色打造「泥巴叔叔」，林光清更是每看必哭，因為回想起白手起家的歷程還有家鄉的親人。該劇將於14日及15日苗北藝文中心演藝廳演出，對該團來說，以苗栗為巡演最終站，終回感動「回家」上演，格外有意義。

朱宗慶打擊樂團發布新聞稿表示，自11/23在台中國家歌劇院世界首演後即引發熱議，於台中、台北、高雄三地的演出，獲得如潮般、洗版式的好評，不少藝文工作者推崇這個作品是年度最好聽好看的演出，更有劇場導演稱《泥巴》是一部能夠傳遞出永恆力量的「傳世」傑作。

朱宗慶打擊樂團透過創新跨界的表演形式，《泥巴》以打擊樂為媒介，傾訴他們對土地、家園的深刻情懷，不落俗套、令人耳目一新的呈現，引發深刻共鳴，許多觀眾欣賞完走出劇場時，淚水仍在眼眶打轉，可謂「後勁十足」。

《泥巴》故事角色原型－「瓷林」創辦人林光清董事長，人稱「泥巴叔叔」，更是每看必哭。林光清表示，月是故鄉明，人是故鄉親，擊樂劇場《泥巴》中有好幾幕，都讓他想到從前創業打拼的光景，更思念起已故的親人。說到對「家」的情感時，林光清忍不住潸然淚下的神情，令在場觀眾為之動容。

朱宗慶打擊樂團秉持著「不斷打破、重煉」、把「好」做到「最好」的態度，從器樂到非器樂的演奏，《泥巴》大量使用了生活素材，像是陶甕、沙石、水桶、磚頭、瓦片等，製成具有「土味」的樂器，再透過朱宗慶打擊樂團團員的精湛能力，奏出帶有新潮感的樂音，大大顛覆了眾人的想像。

樂團透露，「瓷林」也首度嘗試以苗栗蘆竹湳的泥土，來製作陶瓷樂器－Udu（音同「烏篤」，為敲擊樂器使用的陶壺）。林光清董事長還挑戰了高難度的燒製技術-大型陶瓷蘿蔔燈，晶瑩透亮的蘿蔔燈於舞台升降的畫面震撼人心 ，深刻而溫暖。

圍繞著「家」的情感記憶，擊樂劇場《泥巴》自即日起展開【我的小時候‧我的老地方】線上徵文活動，邀請大家一起「寫封信回家」，書寫童年故事、家族回憶、鄉土情懷懷，讓這份深情感動延續下去。詳情請見官網或粉絲專頁。