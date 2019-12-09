狗天使進駐彰基　伴病童紓解緊張情緒、改善醫病關係

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）彰基兒童醫院為了打造友善的醫療環境 ，與台灣導盲犬協會合作，導入導盲輔助犬進駐醫院進行探訪活動，於7日舉辦「彰基狗天使、兒童相見歡」記者會，讓醫護人員、病童及家屬與狗天使互動，希望藉此紓解病童緊張情緒，並帶領大眾從正確的方式認識導盲犬。

彰基兒醫院長陳家玉醫師說，通常病童來到醫院時，除了身體上的不適，也常因醫院的環境或氣氛，感到緊張與害怕；在此時，若有非常穩定乖巧的狗狗陪伴，並做為病童、家屬與醫護人員間的橋樑，藉此減低病童對醫院的害怕、緊張情緒。

彰基兒醫兒科部主任王士忠醫師表示，導盲犬不僅是導盲犬，也能被訓練為輔助犬，陪伴病童與家屬，在他們漫長的抗病路上，帶來溫暖與鼓勵，慰藉生病治療中的病童與家屬，甚至於醫護人員也能得到鼓舞。

彰基兒醫兒童感染科主任林昭仁醫師表示，「彰基兒童醫院」進駐的導盲培訓犬，將朝著「專犬專用」的模式進行。導盲輔助犬本身已具備高規格的健康清潔要求標準，在進入醫院前，一定會先消毒。

彰基兒醫護理部主任賴妃珍護理師表示，除了紓解病童的緊張情緒外，病房若有穩定、安靜、乖巧的輔助犬進駐，對護理人員的情緒、壓力也會有緩和的效果。而本身怕狗的同仁也不用擔心，因導盲輔助犬的特性是安靜、無攻擊性，並且一定在訓練人員陪同下一同進入醫院探訪，並不會造成害怕狗狗的護理人員困擾。

這次引進導盲輔助犬的服務，將配合訓練人員的陪同，先採取宣導與被動的方式，讓病童與家屬在沒有壓力的情形下，主動接近輔助犬，在訓練人員的引導下，與輔助犬進行接觸，進而願意接受導盲輔助犬，導盲犬與病童接觸後，皆會以酒精消毒，對清潔有一定的要求標準。

彰基兒醫與台灣導盲犬協會期望藉由不同領域的合作，讓病童、家屬、醫護人員、民眾等，除了以更正確的方式認識導盲犬，為視障導盲犬使用者營造更多友善空間外，也期待這群可愛又溫馴的犬天使們，為兒童醫院帶來更多的溫暖與歡笑，紓解病童的緊張情緒。