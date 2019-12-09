斥資30億　台灣最大「生機‧生醫中心」今動土

台灣副總統陳建仁(左六)、義美食品董事長高志尚(左七)、義美食品總經理高志明(左二)和所有的貴賓合影 台灣副總統陳建仁(左六)、義美食品董事長高志尚(左七)、義美食品總經理高志明(左二)和所有的貴賓合影 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園平鎮報導）義美食品公司斥資超過新台幣30億元，在桃園平鎮興建「生機‧生醫中心」新大樓，並於今(9)日在台灣副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、義美董事長高志尚、總經理高志明與美國前駐台代表司徒文等人，為新大樓共同進行動土儀式，預計2年完工後，該廠將成為「全亞洲前三大」的「冷凍‧真空乾燥系統」工廠。

台灣副總統陳建仁表示，義美食品公司是食品業的標竿及典範， 成立至今已經85年，一直秉持著「食品是老實人的行業， 良心的事業」為概念來生產食品。今天義美「生機‧生醫中心」大樓興建工程正式開工動土，該公司打算投資30億元以上，研發生產「越簡單、越安心」的生機產品，以及「顧健康、補不足」的生醫產品，投資台灣、根留台灣，相信未來義美一定會大步邁向國際，他期許義美持續努力研發，將產品推向國際，讓世界看到台灣。

▲台灣副總統陳建仁。(圖/台灣英文新聞拍攝)

桃園市長鄭文燦表示，義美是食安的典範，位於南崁的工廠有最先進的實驗室，如今平鎮廠已經把食品工業提升到生技產業的等級，未來應有很大的發展。

義美食品董事長高志尚表示，近十年來，國際上的食安已逐漸危害到消費者的健康。為此，義美食品自1982年起，已投資超過18億5千萬元在食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備，並不斷引進最新設備，提昇檢驗能力，致力研究食材中可能具有風險的｢未知物質」，為消費者生產今日與明日的安全食品。

高志尚還說，「生醫」跟「生機」是未來台灣最具有競爭的產業之一，為此希望在傳統食品中，同時結合台灣在地農產品等各種材料，透過冷凍乾燥，萃取出農產品中的各種天然營養成分，並於平鎮新大樓進行相關製程。

▲義美食品董事長高志尚。(圖/台灣英文新聞拍攝)

義美食品公司長期關心社會、環保、文化，善盡企業應有的社會責任。總經理高志明表示，輻射與戴奧辛這兩種危害人體物質，會一直存在環境中，因此義美特斥資設置輻射檢測與戴奧辛檢測等實驗室，就是為了保障公司一直都能使用安全的食材及原料。

▲台灣英文新聞社長程豫台、美國前駐台代表司徒文與行政院食品安全辦公室主任許輔等貴賓合影。(圖/台灣英文新聞)

繼成立「義美實驗室」後，該公司於2017年8月接續成立「食品輻射檢驗研究室」，成為國內民間食品業者第一家具備食品輻射檢測能力的公司，除了由輻射設備核能大國法國購置設備，更派出員工遠赴法國受訓，食品輻射檢驗研究室設備可檢測小於5貝克/公斤以下的人工核種，具備高轉換效率，對檢測物質的定性篩檢提供即時呈現。

▲於法國購置之輻射檢驗設備。(圖/義美食品)

國際市調公司歐睿國際 (Euromonitor)預測，2021年亞洲區域的保健食品市場估值有896.3億美元，成爲帶動全球保健食品成長的火車頭。近年來隨著3C產品的普及，人們的生活也越來越繁忙，加上環保與自身健康的意識抬頭，「預防勝於治療」的觀念日益增長。

▲義美生機‧生醫中心大樓。(圖/台灣英文新聞)

為了響應行政院、及桃園市鄭市長「擴大投資台灣、深耕桃園、產業創新」的政策，義美食品公司斥資新台幣30億元以上，興建總面積1萬坪，地下一層地上十層樓，作為「生機‧生醫產品」研究、開發、生產中心，預計2年後完工後，正式營運 ，並期望在3年內建置30~50套大型「冷凍‧真空乾燥系統」。除自用之外，希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為「生物技術產業」同業，共同打拼、拓展國際市場。

▲義美食品總經理高志明。(圖/台灣英文新聞)

義美自1934年成立以來，85年間一直秉持著「做餅是老實人的行業．良心的事業」的理念，推出了2,000多種「越簡單‧越安心」為概念的食品。

有別於傳統食品的製造，義美食品近年來成立義美生機公司、義美生醫公司。

義美生機以「天然‧營養‧無添加」為其產品開發目的，期能守護消費者的飲食與健康，而義美生醫則是以「食醫同源」為概念，從天然植物中萃取珍貴的成分，使用於機能性、保健類產品，致力於投入生物技術產業的跨界發展。

▲義美食品總經理高志明手中之「甜心．草莓」是目前10項生機‧生醫產品中之一項。(圖/台灣英文新聞)

▲義美保健食品。(圖/台灣英文新聞)

▲義美生醫以超臨界CO2流體萃取技術，萃取純度高達90%以上的「芝麻素」，近年來經常被運用在幫助入眠及養顏美容訴求的保健食品上。(圖/義美食品)

▲食用油禮盒。(圖/台灣英文新聞)

▲義美食品董事長高志尚、總經理高志明率全體同仁團拜。(圖/台灣英文新聞)