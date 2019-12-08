【台灣2020大選】陳水扁談總統選情 ：民進黨贏上百萬票沒問題

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前總統陳水扁今(8)日表示，民進黨的選情「審慎樂觀」，若明天要投票，不敢說會超過2016年贏的308萬票，但贏100、200萬票沒問題；他也認為，民進黨取得立法院過半席次「絕對沒問題」。

陳水扁晚間出席「一邊一國行動黨立委提名人與媒體見面會」，媒體詢問，「卡神」楊蕙如事件，是否衝擊民進黨2020年選情。

中央社引述陳水扁表示，若明天就投票，民進黨應該會贏不少，雖然不敢說會超過西元2016年總統選舉贏的308萬票，但相信贏100、200萬票沒問題；立委選舉部分，目前看來，過去沒信心的選區都已穩定領先，因此危機漸漸過去，民進黨要取得過半席次「絕對沒問題」。

但陳水扁也說，選舉沒到最後開票結束，再怎樣的樂觀領先，還是要非常謹慎小心，絕對不能大意失荊州。

至於有人質疑，陳水扁是民進黨創黨黨員，為何要支持「一邊一國行動黨」，陳水扁解釋，既然要推動政黨政治，就不能一黨獨大成為一言堂、中央集權。因此他要當烏鴉嘴，而不是當喜鵲。

陳水扁說，他在2004年擔任總統時期，立委選舉及台灣制憲正名運動分別給了台聯黨新台幣3000萬元。當時很多人憂心讓台聯席次增加、民進黨席次減少。但有競爭才會進步，最後2006年民進黨多了20幾席，民進黨仍成為國會最大黨。

陳水扁指出，雖然他現在不是總統，但「一邊一國行動黨」要做台灣主權的悍將，這也與他過去的理念相符合，希望一邊一國行動黨能拿到國會席次，也因此他才會當一邊一國黨的「澆水園丁」，替一邊一國黨加油。

另一方面，「一邊一國行動黨」立委參選人李婉鈺，日前曾說反對新潮流。對此，陳水扁今天表示，對某個派系的作法，他也看不下去，認為民進黨大選後可望再完全執政，需不同聲音提醒。

一邊一國行動黨台北市第1選區（北投、士林）立委參選人李婉鈺，今下午舉辦「堅持：陳水扁口述歷史回憶錄簽書會」活動，現場湧進許多陳水扁的粉絲。

媒體詢問，陳水扁特地幫李婉鈺站台，是否認同她先前曾提反對民進黨新潮流的訴求。陳水扁表示，李婉鈺為一邊一國行動黨所提名的立委參選人，認為李婉鈺具正義感和專業，希望她能順利進入國會殿堂，以延續自己過去擔任台北市長及立委時期的問政路線。

陳水扁指出，「政治不外是分享，絕對不能整碗捧走，甚至整桌捧著走，連要撿個飯粒都沒有」，他認為某個派系的作法，連自己也看不下去。

他表示，依近期各種民調結果顯示，民進黨這次大選後可望繼續完全執政，而小黨監督大黨（政府）是天經地義的事。陳水扁認為民進黨最需要的就是有不同聲音提醒和建議，甚至進而調整部分政策，並舉政府推動一例一休即為4輸的失敗政策，這就是一黨獨大、完全執政的關係。