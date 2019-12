《紐約時報》：逾200香港示威者逃抵台灣　長老教會牧師居中聯繫

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港反送中運動從今年(2019年)6月展開後,已有200多名年輕示威者逃往台灣,因為他們擔心被港警拘留時遭到性侵或酷刑。

在逃亡過程中,不僅有香港當地人,透過秘密管道籌措資金,協助他們。台灣也有教會,對這些香港年輕人伸出援手。

據《紐約時報》8日從台北發布的報導,反送中示威以來,港警持續對示威者投放催淚瓦斯,並祭出警棍和水砲來鎮壓人群,自6月以來已有5000多名抗議人士被捕,數百人可能面臨著嚴厲指控。他們開始擔心會在法庭上受到不公平審判,更別提到處流傳著港警會性侵或折磨囚犯的說法。

紐時記者訪問到三名香港女性,前一陣子她們曾在反政府示威中扔擲汽油彈,但由於兩名友人被港警逮捕,她們擔心接下來就會輪到她們,因此透過一個不公開的網上群組請求協助,逃抵台灣。

其中一個女生在台北機場受訪時說:「我們在逃避法律(的追捕)。」「我們沒那麼多時間理解正在發生什麼事。」他們後來搭上一輛黑色廂型車離開機場,朝向不確定的未來。

一直為示威人士打官司的律師Chris Ng指出,「他們得知丟磚頭可能會被判刑10年,因此他們對香港的司法制度失去了信心。」某次開庭時,有位示威者並沒有露面,Chris Ng猜想,他可能已經逃離香港了。

協助這些人逃亡的秘密管道,一一湧現,除了提供庇護所和往返機場的載送服務外,還有團體籌資幫忙支付費用,漁船也開始出售逃亡到台灣的座位,每人價格在1萬美元(約新台幣30萬元)左右。牧師們則為護照被香港當局扣留的示威者策劃逃亡路線。

其中,台灣基督教長老教會(台北)濟南教會的牧師黃春生,負責與香港的組織者聯絡,互相討論示威人士逃往台灣的計劃,並在教堂內安排住宿,同時也會把示威人士介紹給台灣的律師、醫生、援助組織和學校等等。

黃春生表示,最近有一名抗議者透露她被香港警察強姦後懷孕,需要一條船將她送到台灣,以便進行流產手術。另外,在香港理工大學遭警方圍城後,至少有10名學生搭機抵台,黃春生幫他們和一位律師牽線,協助他們獲得台灣某大學的臨時學生簽證。

一名曾向港警投擲汽油彈的14歲少年,其母親則打電話過來,希望幫兒子找到新的監護人。

許多台灣人支持反送中運動,因為他們擔心台灣成為下一個香港。

黃春生指出,在台灣擔任牧師的22年當中,他曾幫助幾名異議人士逃離中國政府的迫害,但從未見過像現在這樣如此大規模的逃亡行動。

黃春生說,這讓他聯想到「黃雀行動」(Operation Yellowbird ),亦即1989年六四天安門大屠殺後,藉由秘密管道將數百名六四民主運動人士,從中國運送到香港。當時香港還是由英國政府管轄。

「黑暗永遠無法擊敗光明」,迎接另外5名香港示威人士抵達教堂後,黃春生說,「我相信民主和自由必將擊敗極權主義」。

“Darkness can never defeat light,” said Mr. Huang, as he ushered five arrivals into the church.

“I believe democracy and freedom will certainly defeat totalitarianism.” (New York Times)