《紐約時報》：逾200香港示威者逃抵台灣　長老教會牧師居中聯繫

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港反送中運動從今年(2019年)6月展開後，已有200多名年輕示威者逃往台灣，因為他們擔心被港警拘留時遭到性侵或酷刑。

在逃亡過程中，不僅有香港當地人，透過秘密管道籌措資金，協助他們。台灣也有教會，對這些香港年輕人伸出援手。

據《紐約時報》8日從台北發布的報導，反送中示威以來，港警持續對示威者投放催淚瓦斯，並祭出警棍和水砲來鎮壓人群，自6月以來已有5000多名抗議人士被捕，數百人可能面臨著嚴厲指控。他們開始擔心會在法庭上受到不公平審判，更別提到處流傳著港警會性侵或折磨囚犯的說法。

紐時記者訪問到三名香港女性，前一陣子她們曾在反政府示威中扔擲汽油彈，但由於兩名友人被港警逮捕，她們擔心接下來就會輪到她們，因此透過一個不公開的網上群組請求協助，逃抵台灣。

其中一個女生在台北機場受訪時說：「我們在逃避法律（的追捕）。」「我們沒那麼多時間理解正在發生什麼事。」他們後來搭上一輛黑色廂型車離開機場，朝向不確定的未來。

一直為示威人士打官司的律師Chris Ng指出，「他們得知丟磚頭可能會被判刑10年，因此他們對香港的司法制度失去了信心。」某次開庭時，有位示威者並沒有露面，Chris Ng猜想，他可能已經逃離香港了。

協助這些人逃亡的秘密管道，一一湧現，除了提供庇護所和往返機場的載送服務外，還有團體籌資幫忙支付費用，漁船也開始出售逃亡到台灣的座位，每人價格在1萬美元（約新台幣30萬元）左右。牧師們則為護照被香港當局扣留的示威者策劃逃亡路線。

其中，台灣基督教長老教會(台北)濟南教會的牧師黃春生，負責與香港的組織者聯絡，互相討論示威人士逃往台灣的計劃，並在教堂內安排住宿，同時也會把示威人士介紹給台灣的律師、醫生、援助組織和學校等等。

黃春生表示，最近有一名抗議者透露她被香港警察強姦後懷孕，需要一條船將她送到台灣，以便進行流產手術。另外，在香港理工大學遭警方圍城後，至少有10名學生搭機抵台，黃春生幫他們和一位律師牽線，協助他們獲得台灣某大學的臨時學生簽證。

一名曾向港警投擲汽油彈的14歲少年，其母親則打電話過來，希望幫兒子找到新的監護人。

許多台灣人支持反送中運動，因為他們擔心台灣成為下一個香港。

黃春生指出，在台灣擔任牧師的22年當中，他曾幫助幾名異議人士逃離中國政府的迫害，但從未見過像現在這樣如此大規模的逃亡行動。

黃春生說，這讓他聯想到「黃雀行動」(Operation Yellowbird )，亦即1989年六四天安門大屠殺後，藉由秘密管道將數百名六四民主運動人士，從中國運送到香港。當時香港還是由英國政府管轄。

「黑暗永遠無法擊敗光明」，迎接另外5名香港示威人士抵達教堂後，黃春生說，「我相信民主和自由必將擊敗極權主義」。