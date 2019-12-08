【台灣2020大選】立委赴台大醫院急診挨批「浪費醫療資源」　國民黨團致歉

台大醫院企業工會昨（7)日發表聲明，敬告所有政治人物，停止利用醫療資源造勢。對此，中國國民黨立法院黨團今（8）日回應，造成病患家屬與醫護人員不便，國民黨團表達誠摯歉意，但強調並無任何選舉造勢考量。

中國國民黨立委日前到外交部抗議「卡神」楊蕙如網軍案，與駐衛警爆發推擠衝突，立委陳玉珍與林奕華受傷，隨後送台大醫院急診。中國國民黨總統候選人韓國瑜等人還前往探視。

《 民報》引述台大醫院企業工會7日發表聲明，「勿讓造勢延誤診治」，並敬告所有政治人物，停止利用醫療資源造勢，「真的可以停止了！」，並要求台大醫院堅守醫護病人隱私保護。

中國國民黨立法院黨團今(8)日發布新聞稿表示，百分之百認同台大醫院工會與醫師相關的建議與提醒，對於日前國民黨相關人士前往台大急診室慰問受傷住院立委，造成其他病患家屬與醫護人員的不便及抱怨，國民黨團表達誠摯歉意。

國民黨團指出，日前前往外交部陳情，陳玉珍與林奕華不幸在衝突中受傷，被緊急送往台大急診室就醫，國民黨陣營相關人士基於同僚情誼，陸續前往探視與慰問，完全是抱著關心兩位委員傷勢的心情，並無任何選舉造勢考量。

中央社報導，關於國民黨立委陳宜民日前到外交部抗議，涉強推及拍打便衣女警帽子，民進黨副總統參選人賴清德今天(8日) 表示，陳應誠懇認錯、承諾不再犯，國民黨也應向社會大眾道歉，不該文過飾非、敷衍了事。

賴清德也表示，因抗議推擠受傷而到台大醫院救治的立委陳玉珍，就他醫師專業角度來看，不需要掛急診，也不需要到醫院浪費醫療資源，並指國民黨總統參選人韓國瑜探視過程全程握著陳玉珍右手，甚至心電圖也是平的。

賴清德說，「這一切看起來就是為了要抗爭，不惜犧牲醫療資源，同時冒犯急診民眾的隱私權」。

立法院國民黨團多名立委6日到外交部抗議蘇啓誠案，過程中爆發強烈推擠，立委林奕華、陳玉珍送醫救治，韓國瑜、國民黨主席吳敦義等人前往探視，不過，台大醫院工會7日籲政治人物別到醫院造勢。

賴清德今天上午出席台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人競選總部成立大會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

他說，陳宜民與他同為醫界出身，問政理性專業，對女警動手令人意外，不過，既然錯事已發生，陳應誠懇認錯、承諾不再犯，國民黨也應向社會大眾道歉，不該文過飾非、敷衍了事。

《聯合》昨(7)日報導，被問及國民黨立委陳宜民6日上午到外交部抗議時，與便衣女警發生肢體衝突。前新北市長朱立倫表示，他看到畫面覺得很荒謬，一個民主國家的國會議員，不管是怎麼樣至少也要請到貴賓室坐一下吧？外交部不是負責溝通、跟各國協調嗎？怎麼連面對自己國會議員的勇氣都沒有？

朱立倫表示，今天要讓國會議員用這樣的方式面對外交部，對民主來說真的是倒退，「像滿清時期的衙門」，至少要打開貴賓室讓國會議員進去坐一下，最多部長室關起來，他們也不會去踹門。

如果新北市議員要去新北市政府，卻用拒馬鐵門關起來，這是很不可思議的，最多只是希望議員可以跟市府好好溝通，朱立倫並說，外交部長應該出來誠摯跟國會議員道歉、跟他們好好溝通。