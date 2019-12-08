香港泛民區議會勝選後　今首次舉辦「國際人權日」遊行

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港泛民主派團體「民間人權陣線」今(8)日下午將舉行「國際人權日」遊行，同時繼續爭取「反送中」運動訴求。港府與警方呼籲遊行人士和平理性表達意見。據報導香港警務處處長鄧炳強，今早也從北京返港「坐鎮」。

香港電台報導，民陣發起的「國際人權日遊行」，下午3時由維園外的高士威道出發。民陣召集人岑子杰、民主黨創黨主席李柱銘、職工盟主席吳敏兒等，拉起巨型橫額，黑底白字，寫有「追究警暴、捍衛人權、五大訴求、缺一不可」。



遊行人士高喊「查警暴、止警謊」、「捍衛言論自由」等口號。這次遊行下午3時從港島銅鑼灣維多利亞公園出發後，西行經過灣仔和金鐘到中環遮打花園，然後解散。

其實遊行還沒開始前，下午2時左右，崇光百貨外已有大批市民聚集，部分遊行者身穿黑衣和戴口罩，不時高喊「光復香港、時代革命」等口號，民主派團體「香港眾志」秘書長黃之鋒也到場參加。

黃之鋒表示，他是以一般參加者身份參與遊行，還說今年6月9日遊行時，他身在監獄，看見大家在銅鑼灣遊行。今天能親身加入行列，心情百感交集。

黃之鋒相信，今天的遊行有至少10萬人走上街頭，證明民意從來沒有逆轉，抗爭會持續至2020年。

在被問到，會不會擔心遊行中途出現混亂，黃之鋒說，6月9日和16日的遊行能夠和平收場，是因為警察沒刻意阻撓，目前仍有近百名抗爭者被還押在荔枝角收押所，今天出來遊行是象徵這半年來，港人並沒忘記關在牢中的他們。

對於警方稍早突擊檢查11個地點，繳獲一批武器，宣稱有人計劃在遊行期間使用槍械製造混亂。黃之鋒表示，警方在每次大遊行前都會湊巧搜獲武器，香港人對此已不痛不癢，他質疑警方此舉是「政治部署」，形容是「巧合得不能再巧合」。

中央社報導，「反送中」自6月爆發以來，代表泛民力量的民陣曾多次舉辦集會遊行，其中在6月舉行的一次遊行，號稱有200萬人參加。

在上月(11月)24日的區議會選舉中，泛民奪得更85%議席，親政府和北京的建制派大敗。今天是泛民贏得區議會勝利後，首次再舉辦大型集會遊行，備受關注。

由於過去幾乎每次「反送中」遊行都有示威者與警方爆發衝突，因此，港府和警方呼籲參加今天遊行的市民和平理性表達意見。

警方今早表示，已向遊行發出「不反對通知書」，要求參與活動者遵守通知書列明的條件，和平理性表達意見，同時譴責有人在網上煽動他人作出破壞社會秩序及暴力的行為。

另外，前兩天到北京訪問的警務處處長鄧炳強今早已經返港，為警方應對遊行坐鎮。港府昨(7)日也以低姿態呼籲參與者和平理性表達意見。

港府發言人說，因應修訂逃犯條例所反映出的香港社會矛盾和紛爭，政府已汲取教訓，並會虛心聆聽，接受批評，期望與各界共同努力，盡快回復社會秩序，讓香港可以繼續向前邁進。

發言人說，上月24日舉行的區議會選舉安全、順利地舉行，不少與政府持不同意見的候選人成功當選，選民和平理性表達意見，正是香港廣大市民所熟悉和珍惜的表達方式。

發言人表示，政府一直重視保障人權和自由，這是政府的憲制責任，但同時希望市民表達意見及看法時能體現世界人權宣言的文明精神，即在爭取自身權利和權益的同時，也應尊重他人的權利和自由。

港府發言人同時強調，由今年6月初至今，香港有超過900宗示威、遊行和公眾集會，很多事件演變成暴力違法案件，包括肆意堵路、投擲汽油彈、擲磚、縱火、蓄意破壞及焚燒商鋪和港鐵及輕鐵設施，以及毆打不同意見人士等，嚴重威脅人身安全、公共秩序和公共安全。