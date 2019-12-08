年度移民節活動移師府城 閃耀奇美博物館

（台灣英文新聞）為彰顯政府對於移民人權以及多元文化的落實與重視，內政部在2011年訂定12月8日為我國「移民節」，而今年移民署將活動首次移師到府城臺南，與臺南市政府合作在奇美博物館盛大舉行移民節慶祝活動。

會場吸引超過千名民眾、新住民及移工朋友參加，內政部長徐國勇與臺南市長黃偉哲也到場同樂，除了與馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使及越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、義大利、美國、日本及韓國等各國貴賓共同擊鼓為國家祈福，並進行歸化國籍儀式及表揚為臺灣奉獻付出的優秀新住民及移工，現場氣氛不僅熱鬧滾滾，也充滿了溫馨暖流。

活動開場突破傳統，特別邀請新住民朋友欣賞臺南在地「十鼓擊樂團」震撼磅礡的演出，獲得觀眾滿堂喝采，此外，由各國新住民帶來埃及旋轉舞、柬埔寨古高棉舞蹈、中國旗袍走秀、印尼沙曼舞及巴拉圭情歌等豐富精彩的多元文化表演，以及南美玻利維亞、非洲文化多達13個文化展示攤位，讓現場充滿異國風情，彷彿是個小小地球村。

本次活動移師即將迎接建城400年的古都臺南，為了呈現臺灣因多元而美好的兼容並蓄價值，也特別結合府城在地元素，除了邀請原住民舞團跟中東傳統舞較勁，完成攤位闖關可得到印上「幸福」兩字的特製臺南傳統椪餅1對，祝福大家到臺南慶祝移民節，就可以碰見幸福。

「我愛臺灣，我是正港臺灣人！讚啦！」今年活動首次納入歸化國籍儀式，邀請比利時臺北辦事處前處長閔子雍先生、享有「臺灣先生」盛名的美國籍外資分析師谷月涵、澳大利亞籍人工智慧專家李大衛、、搭建臺灣創意工作者國際交流平台的英國籍設計師裴伊恩、熱愛臺灣的離岸風電專家南非籍范秉天博士及成為臺灣女婿媳婦的澤野公一、鄭成嬌等歸化國籍代表參加，分別由徐國勇部長與黃偉哲市長親自頒發歸化國籍證書，並致贈總統府建築百年紀念品，成為正港的臺灣人。

此外，為了感謝移民為臺灣注入源源不斷的新力量，特別表揚了發起移工組團淨灘活動，維護臺灣美麗海岸線的印尼籍移工馬雅；奉獻臺灣40餘年的瑞士籍吳道遠神父；來臺攻讀博士並推動越語檢定，致力促進新南向人才交流的越南籍阮氏美香，以及事親至孝，感人事蹟令人動容的越南籍新住民李氏金線女士等10位新住民及移工朋友，滿場觀眾見證榮耀時刻，共同表達臺灣誠摯的感謝，大聲說出「感謝有您！」。

徐國勇表示，目前因為婚姻來到臺灣的新住民已經超過55萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人，此外，還有數十萬名來自世界各國的朋友們，也在臺灣這塊土地上認真工作、努力讀書、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、經濟發展、長者照顧及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，移民讓朝氣蓬勃的臺灣越來越精彩，成就當前社會榮景與獨特風貌。徐部長以今天打鼓的表演做比喻，因為有多樣的鼓才能演奏出豐富多彩的鼓聲。臺灣這個原本就是移民社會的國家，因為來自各地的新移民變得更多采多姿。

臺南市長黃偉哲也表示，不論是新住民、舊住民，或是新臺灣人、舊臺灣人，大家都是一家人，各國的新住民促成臺灣成為一個移民社會，移民的色彩也豐富了在地的飲食文化，也充實了居民的生活，每個到臺灣的新住民背後都有不同的故事，不論是因為婚姻、工作或是就學，共同居住在本市，希望藉由本次移民節活動，讓新住民感受到本市的貼心服務，也能把臺南市視為另一個故鄉，在此也歡迎更多的新住民加入臺南這個大家庭。