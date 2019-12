中國官媒又提「中梵建交」 台灣外交部：雙方對話主要為保障人民「宗教自由」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國官方媒體《環球時報》英文版,7日在推特發文稱: 「中梵下一步將建立外交關係,並安排教宗方濟各與中國領導人互訪」。

這句話引述自宗座科學院(Chancellor of the Pontifical Academy of Sciences)及宗座社會科學院校長(Chancellor of the Pontifical Academy of Social Sciences)索隆多(Marcelo Sánchez Sorondo)的發言。

《上報》報導,這則推文所指的索隆多,是教廷親中派代表人物,曾數度公開宣稱「中國人是天主教義最佳執行者」。

對此《上報》與《中時》均引述我外交部表示,中國和教廷對話並於去年(2018年) 9月22日就主教任命問題簽署臨時性協議,目的也正是為解決中國天主教會複雜的教務問題,旨在保障中國天主教徒信仰自由。

外交部強調,教廷方面也曾經已向我方重申,臨時性協議與政治、外交無涉。

然而協議簽署後,中國卻持續加強打壓境內天主教會,壓迫教徒,凸顯其不守信用的本質。

外交部呼籲,中梵臨時協議能符合其初衷,促使中國邁向民主自由,而非將政治利益凌駕在中國13億人民的宗教信仰自由之上。