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中國官媒又提「中梵建交」 台灣外交部：雙方對話主要為保障人民「宗教自由」

中國官媒引述梵蒂岡官員稱:「中梵下一步將建立外交關係，並安排教宗方濟各與中國領導人互訪」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/08 15:19
圖/翻攝推特

圖/翻攝推特

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國官方媒體《環球時報》英文版，7日在推特發文稱: 「中梵下一步將建立外交關係，並安排教宗方濟各與中國領導人互訪」。

這句話引述自宗座科學院(Chancellor of the Pontifical Academy of Sciences)及宗座社會科學院校長(Chancellor of the Pontifical Academy of Social Sciences)索隆多（Marcelo Sánchez Sorondo）的發言。

《上報》報導，這則推文所指的索隆多，是教廷親中派代表人物，曾數度公開宣稱「中國人是天主教義最佳執行者」。

對此《上報》與《中時》均引述我外交部表示，中國和教廷對話並於去年(2018年) 9月22日就主教任命問題簽署臨時性協議，目的也正是為解決中國天主教會複雜的教務問題，旨在保障中國天主教徒信仰自由。

外交部強調，教廷方面也曾經已向我方重申，臨時性協議與政治、外交無涉。

然而協議簽署後，中國卻持續加強打壓境內天主教會，壓迫教徒，凸顯其不守信用的本質。

外交部呼籲，中梵臨時協議能符合其初衷，促使中國邁向民主自由，而非將政治利益凌駕在中國13億人民的宗教信仰自由之上。
中國
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中梵建交
台灣
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宗教自由
環球時報
Sánchez Sorondo

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