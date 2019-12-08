【台灣2020大選】是否開除楊蕙如黨籍 賴清德：依黨章處理

民進黨副總統參選人賴清德（左2）送上一把劍給立委參選人許淑華（右2）。右1為黨主席卓榮泰。中央社 民進黨副總統參選人賴清德（左2）送上一把劍給立委參選人許淑華（右2）。右1為黨主席卓榮泰。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）「卡神」楊蕙如被訴風暴擴大，是否開除黨籍，民進黨副總統參選人賴清德今(8)日說，楊蕙如為民進黨台北市黨部黨員，市黨部會依黨章處理。

賴清德上午出席台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人許淑華競選總部成立大會，並上香祈福，祈求神明保佑許淑華高票當選。

賴清德接受媒體聯訪時被問及是否開除楊蕙如黨籍等問題，他說，楊蕙如為民進黨台北市黨部黨員，市黨部會依黨章處理。

由於賴清德曾說過自己在初選被網軍攻擊，有媒體詢問網軍與楊蕙如的關聯性以及他的想法。

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中央社引述賴清德說，楊蕙如案已進到司法程序，等司法釐清後再做進一步處理，表示初選已過去，現在是民進黨團結守護台灣的時候，所有人應往前看，共同努力達到最後勝利。

他表示，「楊蕙如在過程當中所扮演的角色，其實目前尚不得而知，必須等司法釐清之後再來處理」。

楊蕙如及蔡姓友人在去年(2018年) 9月關西機場事件期間，涉嫌利用網路PTT論壇發文侮辱大阪辦事處，當時擔任處長的蘇啓誠在龐大壓力下輕生，楊、蔡2人日前被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。

對於韓國瑜批評蔡英文當選後，未來四年是「慘慘慘慘」，《自由》引述賴清德表示，這由人民來決定。韓國瑜怎麼說大家並不意外，不過民進黨正副總統、立委都普遍受到人民支持，這就是最好的說明。

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