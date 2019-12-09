〈財經主筆室〉中企違約頻傳 貿戰未平提防掃到「風颱尾」

美中第一階段貿易協定至今遲遲未能簽訂，但貿易戰產生的負面影卻漸漸浮現，除了中國經濟率創 下27年來新低外，包括日本及韓國經濟也出現衰退高風險，日本上周更宣布政府將編列26兆日圓的經濟刺激方案，以支撐日本經濟成長，台灣在這波美中貿易戰雖然看似受惠，經濟成長率逆勢表現且重回亞洲四小龍的第一，但近日卻傳出台灣國銀海外聯貸案驚傳踩雷事件，似乎台灣也被貿易戰的颱風尾給掃到，風暴是否會持續擴大值得注意。

美國對中國1,600億美元產品加徵15%關稅，12月15日就是祭出新一波關稅截止日，但美中貿易協定至今仍未簽訂，雖然美中雙方都對談判結果表示樂觀，如今雙方卻仍在隔空喊話、叫囂，但能否順利簽訂第一階段協議，本周即將見分曉，當然結果對未來全球經濟榮枯極具影響，只要貿易協議一天未能簽訂，全球各主要經濟國家都「挫咧等」。

美中貿易戰讓日本經濟出口下滑嚴重，加上日本天災頻傳及消費稅上調衝擊，日本政府為維持極其脆弱的經濟成長，首相安倍晉三上周四宣布，政府將編列26兆日圓(2,390億美元)的經濟刺激方案，此方案包括本財政年度的13.2兆日圓財政措施，以及9.4兆日圓的新支出，在財政措施方面，政府貸款和投資計畫約占3.8兆日圓，此計畫將可提振實質成長率1.4個百分點。

南韓也是這波美中貿易戰、日韓貿易戰的重災區，南韓財政部表示，在日本持續對南韓出口實行限制、全球貿易爭端持續、全球經濟成長下滑和全球晶片業的低迷，外部不確定性影響經濟因素依然存在。據南韓海關資料，今年11月前10日，南韓的出口下跌了20.8%，主要是受到半導體和造船業出貨減少所致，尤其晶片出口重摔係受美中貿易戰影響很大。

南韓10月份出口較去年同期下跌14.7%，為連續第11個月下滑，11月前20天的出口總額為282億美元，較去年同期下跌 9.6%，11月出口恐面臨連續第12個月的衰退。南韓智庫機構南韓開發研究院 (KDI) 就呼籲該國央行必須進一步降息，同時也下調了今明兩年的經濟成長和通膨預期，今年的經濟成長預測從先前的 2.4% 降至 2.0%，明年經濟成長從2.5%降至2.3%。

中國今年第3季經濟成長率是6.0%，為27年半的新低，6.0%成長率是季成長率有記錄以來，最低的一次，台灣海基會日前董監事會議中，董事長張小月在會中指出，中國受到美中貿易戰衝擊，明年的經濟成長率恐「跌破6」，會降至5.8%，明年中國景氣依舊不太樂觀。

台灣國銀海外跨境聯貸驚傳踩雷，主要是中國的國企上海國儲聯貸4億美元案，已超過2個月都未還款，明年1月台灣11家參貸國銀可能會有逾放、提損，初估總曝險金額達新台幣51億元，這件踩雷事件主角是中國的國企事業，國企單位爆發無法繳息事件，是否意味著中國經濟有出現更劇烈惡化的危機，後續對台灣經濟景氣影響程度為何？政府應及早提高警覺及提出應對措施。