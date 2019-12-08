故宮南院年度參觀人數破百萬　幸運觀眾獲贈「愛台灣博物館卡」

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）國立故宮博物院南部院區今年參觀人數突破100萬人次，昨（7）日上午故宮南院也特別迎接第100萬位入館的高雄張小姐，並贈送明年1月將推出的「愛台灣博物館卡」兩張，持卡享有一整年無限次參觀故宮南北院及國內國立博物館的優惠，以此好禮共同見證故宮南院的努力。

故宮南院今年第100萬名入館遊客7日現身，來自高雄的張姓女遊客獲贈「「愛台灣博物館卡」兩張（照片來源：故宮提供）

故宮表示，南院自2015年底試營運後除開館第一年締造百萬觀眾的紀錄，其後兩年參觀人數逐年下降。為提升服務便利性及文物親近性，故宮南院自今年起從入館接駁到策展擺設做全面體檢，包括將故宮北院數百件明星展件及國寶文物移師南院展示，以回應中南部觀眾更易親近故宮國寶的期待，同時還引進數位展示並策劃國際大展，成功提高觀眾入館及回訪意願，更大幅提升觀眾滿意度。

此外，故宮南院於假日延長開館時間，園區也從今年起每日上午5時開放至夜間12時，全年無休，並且開辦結合展覽及故宮文物元素的水舞及光雕等夜間休閒活動，成為民眾最佳休憩場域。

故宮南院也持續增加多項寓教於樂的親子設施，擴大孩子在博物館中快樂學習的空間。而今年深化文化扎根的「百萬學子悠遊博物館」計畫也頗為成功，目前已有超過260所學校共3萬884位學子入館參觀。

故宮南院表示，今年最後一個月將持續以精彩的展覽及活動以饗國 人，包括17日結合德、英、法等國最新數位作品的「奇幻嘉年華特展」登場，21日舉行「奇幻故宮南院嘉年華」園遊會，25日深受國人喜愛的「皇帝的多寶格特展」開展，以及28日推出的故宮燈會「南院奇境」，四個重量級的展覽及活動將在12月中下旬熱鬧登場。