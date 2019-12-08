英學者看大選 保守黨暫領先但結果仍難料

英國大選倒數5天，學者分析保守黨民調領先幅度不大，加上工黨通常較晚催票，若接下來催出一波攻勢，仍可能改變選舉結果。保守黨若低於322席，英國首相強生的脫歐就有危險。

倫敦政經學院（LSE）政治學系教授鄧利維（Patrick Dunleavy）、葛林伍德（Joe Greenwood）和崔維茲（Tony Travers）5日舉辦選前研討會，公布近期分析結果。

鄧利維表示，根據「輿觀」（YouGov）最新民調，保守黨目前支持率42%，工黨33%，雖然過去10天雙方支持度膠著，但仍保持很大差距。不過他也表示，雖然保守黨目前領先工黨9個百分點，但當中約3個百分點是搖擺族的推估，保守黨其實僅領先6個百分點。

他表示，保守黨若要奠定明確領先地位，民調需要領先5至7個百分點，目前的領先優勢還未勝券在握，而且從2017年的上次大選來看，工黨傾向較晚開始催票，可能會在最後關頭催出一波攻勢。

鄧利維進一步指出，以目前選民態度推估，保守黨可望在這次大選奪下360席，工黨190席，蘇格蘭民族黨（SNP）47席，自民黨16席。

但他認為這份模型過於樂觀，若依據過去大選結果和保守黨連續執政的「鐘擺效應模型」推估，保守黨席次可能會從目前317席下降至311席，工黨從262席小幅上升至268席。

鄧利維表示，保守黨贏得的席次多寡，將影響脫歐的下一步。若保守黨席次在322席以上，可確保未來5年保守黨執政。

若在313席至322席之間，「無協議脫歐」的危險性就會出現。若在295席至312席之間，可能舉行第二次公投，必須在強生版協議和柯賓版（屆時可能是首相）的協議中二選一。若比294席更少，第二次脫歐公投、柯賓版協議，或是推翻脫歐都有可能出現。

他表示，若保守黨席次退縮到322席以下，英相強生（Boris Johnson）恐怕難以達成脫歐承諾。

鄧利維指出，過去一年，英國選民對於脫歐的看法依舊是55波，並未特別傾向哪一邊，但最近國家醫療保健服務（NHS）議題的討論度上升，代表民眾也受夠了脫歐，這有利於工黨，也顯示這不只是一場脫歐選舉。

然而他也表示，強生對於保守黨選民的號召力，大於工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）對於工黨選民的號召力，簡而言之就是強生比柯賓討喜。保守黨選民若不喜強生，可能依舊會票投保守黨，但工黨選民卻可能因為不喜柯賓而跑票，這一點不利工黨。

至於民調可不可信，鄧利維表示，可能有兩種情況導致民調不準確，一是支持強勢黨的選民，可能以為己方篤定當選而跑票，二是支持弱勢黨的選民，可能在接受民調時保持沈默，因此未反映在民調上。

至於未來幾天的選情變化，3名學者都認為，除了2010年英國首次舉行3大黨領袖電視辯論帶來一些影響力外，辯論能產生的變化不大。

葛林伍德提出，工黨從2017年之後仰賴社群媒體打選戰，證據顯示工黨在此領域已經贏過保守黨。然而，柯賓過去連續幾次大選表現不佳，連工黨自家選民也不愛他。強生則有較大的個人魅力，有受訪者曾說，「我不信任強生，但我喜歡他」，就可看出他的魅力有多大。

鄧利維指出，若工黨這次大選大敗，柯賓很有可能宣布下台，工黨將面臨不得不撤換領導人的局面。