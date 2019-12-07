台南大員皇冠假日酒店5坪大薑餅屋 賣萌商品超吸睛

迎接歡樂耶誕節，台南大員皇冠假日酒店大玩創意，5坪大型薑餅屋、5尺高的耶誕樹、魚簍上高高掛著雪球，超夢幻的耶誕造景，整個大廳瀰漫濃濃耶誕氣氛，吸引不少人駐足拍照，並推出一系列耶誕療癒系商品與餐點，包括：迷你薑餅屋、薑餅杯緣子、耶誕下午茶等，就是要賣萌，吸引消費者青睞與留駐。

一走進台南大員皇冠假日酒店大廳，先被5尺高的耶誕樹吸引目光，再聞到陣陣的薑餅香氣，映入眼簾的是一座台南最大的薑餅屋，足足有5坪大，宛如置身在童話故事裡，全是真材實料的薑餅與甜點妝點而成，加上魚簍掛滿了一顆顆白色雪球，立刻成為打卡的熱點，尤其到了夜晚，色彩繽紛的耶誕燈飾點亮，增添不少幸福的耶誕氛圍。薑餅屋內也擺上各式各樣的外賣耶誕小點，例如：糖霜薑餅星型餅乾、糖霜聖誕薑餅人、聖誕薑餅屋、薑餅人、開心果雪球餅乾、耶誕磅蛋糕三重奏等，每份60元至499元不等，可至大廳289吧選購，超萌的造型，讓人買了會捨不得吃。耶誕節商品就是要賣萌，除了有可愛的外賣耶誕小點之外，289吧下午茶也吹起耶誕風，2019年12月耶誕限定款單人下午茶488元、雙人下午茶888元，有色彩繽紛的鹹甜點、耶誕麵包與水果之外，還有超療愈的薑餅屋杯緣子，放在熱咖啡或是熱飲杯上，可愛到讓人想尖叫～太卡哇伊了，在冷冷的冬天裡，心都被融化了。以上價格需另加10%服務費，為了用餐品質，請事先訂位，06-3911899轉6670轉289吧。

元素餐廳於2019年12月21日至12月25日晚餐時段及12月21至22日午餐時段應景推出「火雞饗宴與熱紅酒」，並於 12月23日至25日3天用餐拍照打卡每個餐期限量贈送10組迷你薑餅屋，就是要帶給大家擁有一個最難忘的耶誕佳節美食饗宴。訂位專線06-512-1920元素，地址：台南市安平區州平路289號。