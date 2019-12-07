暖化加優養化 地球海洋面臨「缺氧」危機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）海洋不只蒙受塑膠汙染，隨著氣候變遷與營養鹽汙染（nutrient pollution）惡化，珍貴的海洋正陷入「缺氧」窘境。

BBC報導，在人類農業、工業活動衝擊下，海洋水體中氮、磷等化學物質持續增加，導致藻類、浮游生物孳生，從而大量消耗水中溶氧量，近海處尤然。氣候變遷則是第二項肇因，隨著大氣中溫室氣體上升，熱度多半由海洋吸收，而水體溫度愈高，含氧量愈低。

根據保育團體IUCN所做的研究，目前全球有7百處海洋溶氧量過低，相較於1960年代的45處，激增數十倍。此一趨勢將嚴重危害海洋生物存續。缺氧的海水，對水母可能是好事，卻非大型生物之福，鮪魚、鯊魚、旗魚等魚類，首當其衝。

此等大型魚類需要大量能量，在缺氧狀況下，牠們開始移居溶氧量較高的淺層海域。然而，這意味著牠們更容易遭受過度捕撈之威脅。

若全球對減碳未有積極作為，到了2100年，海洋含氧量恐再掉3%至4%。此一發展對熱帶地區威脅最鉅，水面下1千公尺內水體將遭受最大衝擊，而此塊水體也是最富含生物多樣性的水域。

專家警告，海洋已因溫度上升、酸化等情況發出求救信號，若再添上氧氣稀缺，海洋生態岌岌可危。各國政府亟需大力減少碳排放，並控制人為導致的水質優養化汙染，為地球賴以維生的海洋尋求生路。