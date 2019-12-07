雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

環保署日前宣布百貨公司、購物中心及量販店業內用不得使用免洗餐具，實施日期由地方政府自行提報。根據環保署統計，台北、新北、桃園及台南等8縣市將在109年元旦施行。

環保署日前公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，於其提供餐飲之場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，但考量各地區洗滌設備與環境的差異，因此正式實施日期是由各地方政府提報。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩告訴中央社記者，目前已有10縣市的百貨公司業、購物中心或量販店業確定於明年加入內用不得使用免洗餐具的行列，但實施日期稍有不同，10縣市包含台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣。

其中，在百貨業及購物中心部分，台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖都同步在明年1月1日開始實施，而高雄則是在3月1日施行。

至於量販店業部分，除了花蓮及宜蘭是在1月1日與百貨業同步施行外，台北、新北、桃園、高雄都是5月1日開始實施，彰化縣則是7月1日。

賴瑩瑩表示，除了部分縣市由於轄區內沒有百貨公司等相關業別外，也有縣市考量場所擁有的清洗設備還未到位，因此未提報實施日期，但明年確定已有10縣市的百貨公司業、購物中心或量販店業內用禁止提供免洗餐具。

根據環保署規定，內用不得提供各類材質免洗餐具包含杯、碗、盤、碟、餐盒、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等。賴瑩瑩指出，若違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200至6000元罰款並限期改善，屆期仍未完成改善者，得按日連續處罰。