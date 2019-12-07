慕軒飯店璀璨12月歲末盛宴 義饗聖誕美饌

時近歲末，聖誕節慶氣氛在街頭巷尾不斷蔓延，在這璀璨12月時節慕軒飯店特別推出聖誕節及跨年餐飲活動，GUSTOSO義大利餐廳自2019年12月24日至12月31日止，為饕客獻上充滿迷人海味與展現主廚創意『聖誕跨年限定海陸饗宴』每套2,480元，兩人同行慶祝再享買一送一優惠；或推薦喜愛小酌與歌手現場演唱的您，12月31日跨年夜至URBAN331威士忌酒吧，品嚐歐陸百匯及無限暢飲精選酒品，跨年派對每位2,200元。

到GUSTOSO慶聖誕迎跨年 海陸套餐買一送一

以義大利經典料理著名的GUSTOSO義大利餐廳，將於12月24日至12月31日晚間18:00-22:00獻上『聖誕跨年限定海陸饗宴』每套2,480元，年終大回饋推出買一送一優惠，現省2,480元！慕軒飯店主廚王宗鈞嚴選擁有豐富蛋白質、脂肪量與熱量低的海鮮食材，結合食材混搭的巧思創意，要帶給饕客滿滿大海的極致款待。套餐包含前菜「布拉塔起司義式溫泉番茄麵包」，義大利布拉塔起司入口即化，巧搭濃郁甘甜的馬糞海膽，經典義式普切塔麵包令人開胃；沙拉「爐烤柚子風味帆立貝配蘿勒醬」，以杜蘭莎小麥粉輕裹帆立貝後烘烤，淋上自製羅勒醬與柚子汁輕盈爽口；湯品「雞肉澄清湯佐松露手工餃配蛤蠣蒸蛋」主廚則以日式茶碗蒸概念，使用熬製4小時的雞肉澄清湯製作蒸蛋，佐上松露餃香氣與蛤蠣鮮味，湯品集結山海之味；主食「蟹肉配蝦夷蔥及檸檬杜蘭莎土雞蛋細板麵」肉質細緻的藍紋蟹再擠上新鮮檸檬汁，調味樸實清爽。

套餐主菜「羅西尼式鹹鴨蛋波士頓龍蝦配香煎脆皮鴨肝佐馬其頓海鹽」，取名自熱愛美食的義大利作曲家羅西尼發明鵝肝疊在牛排上的奢華菜式，主廚改成以塞滿鹹鴨蛋黃的波士頓龍蝦，疊上法國進口的肥美鴨肝一同品嚐，感受濃郁但不膩口的尊榮享受，喜歡牛排的食客亦可選「碳烤美國安格斯肋眼牛排佐炙燒焦糖鳳梨小牛胸腺」；最後以香甜的「焦糖板栗卡士達閃電泡芙」為這套聖誕跨年套餐譜下句點。

聖誕跨年派對 伴隨美酒音樂倒數直到2020

離台北101僅一站捷運站之遙、擁有地利之便的慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧，於12月31日跨年夜將推出歐陸百匯Buffet與紅白酒/啤酒無限暢飲『跨年夜未眠』每位2,200元，可品嚐現切的「爐烤美國安格斯肋眼」、「檸檬蜂蜜烤豬腳」、「功夫脆皮鴨腿」及各式前菜、冷盤熱食和甜點水果，當日酒吧還會舉辦趣味競賽，優勝者即可獲得慕軒飯店雙人住宿券(原價17,094元)！伴隨悠揚的爵士樂曲歌聲，微醺情調在空氣中飄揚，賓客們在歡笑與敲杯聲中步向2020年。