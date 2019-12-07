中巴友好罔顧人權 629名巴基斯坦女孩賣去中國當新娘

被強姦、賣至中國的巴基斯坦女孩（AP） 被強姦、賣至中國的巴基斯坦女孩（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）巴基斯坦飽受貧窮與積弱國力所苦，許多女性的命運，是淪為人蛇集團的囊中物。美媒披露，這兩年來，高達629名巴國女子被賣去中國，下場淒涼。

美聯社報導，2018年至2019年4月間，至少629名巴基斯坦女子被賣去當中國新娘，其中不乏未成年少女。這些女孩在異鄉過著非人的日子，虐待、賣淫、甚至強摘器官等情事頻傳。部分較幸運的，有機會返國逃離苦難，但絕大多數仍困在中國，過著暗無天日的生活。

可悲的是，巴國警方調查虎頭蛇尾，原本矢言將人蛇集團一網打盡，這幾個月以來卻毫無進展。知情人士透露，全是因為政府施壓，阻礙調查腳步，深怕觸怒中國，危及雙邊合作。

今年10月，巴基斯坦費薩拉巴德市（Faisalabad）法院將31名中國籍人口販運嫌犯無罪釋放，而多名曾配合警方調查的受害女子，也紛紛噤聲，不願出面作證。法庭人士透露，她們有的被威脅，有的則是收到「封口費」，一個個閉口不談。

尚存良心的巴國官員，匿名向美聯社指出，不僅相關調查受阻，媒體也被勒令不得報導相關新聞。「沒人對這些女孩伸出援手，人口販售活動仍在持續擴大，因這些人蛇知道，政府根本拿他們沒轍。」一名官員說道。

與印度關係緊張的巴基斯坦，向來視比鄰的中國為堅實盟友，多年來從中國獲益良多，從核武等軍事援助，至今日的一帶一路倡議。中國已承諾助巴國發展基礎建設、電廠與農業等計畫。