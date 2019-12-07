色色的！台北藝術自由日開放素人AV面試　孟耿如、貓下去也來參一腳

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台北藝術自由日主打「愛情神話」，集結多國藝術家超過百件作品展出，其中，情色勢力佔據主展區，讓觀眾可以體驗應徵AV演員，或是戴上VR觀看成人影片，另外，也可見台灣演員孟耿如充滿童趣的暖心創作，自即日至8日松山文創園區 2、3 號倉庫登場。

你的愛情故事是什麼？第五屆「台北藝術自由日」（Free Art Fair）由伊日美學生活基金會主辦，以「愛情神話」為題，主視覺由藝術家詹雨樹操刀，匯集來自台灣、美國、南非、土耳其、中國、香港、日本、 新加坡及馬來西亞等地藝術家及創作團隊，超過 120 組的藝術作品共同展演，各自表述對愛情的想像，更邀請大家一起來場天馬行空的派對。

「台北藝術自由日」以愛為名大玩跨界創意，呼應本屆主題，以義大利國寶級導演費里尼盛名電影「愛情神話」為視覺意象，由情色藝術家DICK19打造五公尺高的巨大帳篷裝置「素人AV面試體驗計畫」，大家可於現場報名參加AV面試，更有機會拍攝屬於自己的VR成人影片，或是到另個展間戴上VR眼鏡體驗藝術成人片。



孟耿如與系列創作「ARU」（圖/孟耿如臉書）

展覽也吸引許多跨界創作者展出，像是台灣女演員孟耿如、貓下去負責人陳陸寬與裝置藝術組織 Super ADD 等。除了靜態展覽，主辦單位也規劃系列活動，包含當代藝術收藏家宮津大輔暢談日本當代藝術社群和學院教育、匿名《自由心證》藝術拍賣會等，拍品將不公開創作者姓名。

同時，本屆特別邀請 6 位來自各領域的重量級評審：藝術收藏家宮津大輔、音樂人姚謙、策展人張君懿、藝術家黨若洪、安卓藝術總監李政勇及藝術家蕭聖健，將從 120 多組參展作品中評選出 1 位年度首獎與 6 位評審獎，鼓勵與發掘深具潛力的藝術家。

最自由的藝術現場伊日美學生活基金會作為藝術生活的實踐者，援引卡繆「自由應是一個使自己 變得更好的機會」，並延續歷屆「台北藝術自由日」的三大特色——「展演形式不設限」、「參展無須展位費」及「免費參觀」，打破展牆與作品的界線，讓展場化身成三日限定的大型無牆美術館，邀請邀請大眾與藝術作品自由互動，詳情請前往官網查詢。



展覽主視覺由藝術家詹雨樹操刀（圖/官方臉書）



《自由心證》藝術拍賣會（圖/主辦單位）