臺灣美食新南向 大葉師生赴汶萊、馬來西亞示範教學

大葉大學烘焙學程張立功老師(右一)向美里中華中學的學生介紹珍珠奶茶裡的粉圓(翻攝自大葉大學網站) 大葉大學烘焙學程張立功老師(右一)向美里中華中學的學生介紹珍珠奶茶裡的粉圓(翻攝自大葉大學網站)

大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程助理教授張立功帶領餐旅管理學系大四生馮素晶、大三生陳國軍，以及烘焙學程學生大三生林旻濤、謝瑀韓，赴汶萊與馬來西亞的中華中學，示範珍珠奶茶、水果茶、杯子蛋糕，一方面讓中學生體驗大葉大學做中學的德國師徒制教育，另一方面，把臺灣美食推廣至新南向國家。

大葉大學烘焙學程助理教授張立功表示，此次因應汶萊中華中學、美里中華中學，以及馬來西亞的古晉中華第三中學舉辦大學體驗營，特別邀請學生擔任海外志工，一起赴汶萊、馬來西亞示範教學。飲品方面，示範了臺灣之光珍珠奶茶與臺式水果茶，不只是讓中學生認識臺灣美食，這兩個品項更是餐飲創業的熱門選項。點心方面，由已取得法國費杭迪高等廚藝學校證書的馮素晶同學示範杯子蛋糕，透過大學生攜手中學生的教學活動，學生也能到學習如何把課堂所學實踐到社會服務。

烘焙學程學生大三生林旻濤說，能參與海外服務，到不同國家示範教學是很難得的學習機會，要考慮現場器材、食材等情況，即時應變。此次其中一個示範項目是臺式水果茶，水果茶要使用新鮮水果，當地的水果跟臺灣水果口感不同，老師帶著大家提前去買食材，在民宿試煮，調整配方，讓他收穫很多。（新聞轉載自新住民全球新聞網）