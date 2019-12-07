反賄選宣導結合聖誕活動 宜蘭新住民佳節團聚異鄉

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為讓宜蘭地區新住民感受聖誕節歡樂氣氛，移民署宜蘭縣服務站，今（07）日上午結合「社團法人宜萱婦幼關懷協會」舉行聖誕節聯歡活動，邀約蘭陽地區近百位來自越南、印尼、柬埔寨、美國、加拿大、比利時、南非、俄羅斯及中國新住民攜家帶眷，到羅東開元菓菜市場同歡，現場新住民紛紛拿出壓箱寶的美食與聖誕才藝公演，融合著來自世界各地的聖誕文化與歡樂。

本日活動的聖誕老公公由來自美國的新住民柯安瑞扮演，他略帶鄉音的口語，帶領8位舉著「守護民主、拒絕賄選」標語的新住民姊妹，向現場所有新住民及其家人分享民主的珍貴及拒絕賄選的重要。

緊接著由來自俄羅斯的姊妹陳宇峰分享故鄉過聖誕節的方式以及來臺後的心路歷程，隨後則由藍靜宜理事長教導與會的大小朋友DIY製作聖誕帽，製作完成後大小朋友紛紛戴起親手製作的聖誕帽，圍繞在聖誕老公公身旁合影。

此外，新住民二代分別以小提琴演奏、武術表演、英文故事與歌劇、熱舞及歌唱表演，將氣氛炒到最高點，為讓與會的大小朋友也能從美食中感受節慶氛圍，主辦單位提供了壽司、越式春捲、湖北與四川麻辣滷味等美食料理讓大家大快朵頤，最後在踩氣球遊戲及聖誕歌曲中活動圓滿落幕。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，讓新住民在蘭陽地區樂業與安居，一直是服務站努力的目標，趁此聖誕佳節讓我們與宜萱婦幼關懷協會一齊向為愛漂洋過海的新住民，說聲「Merry Christmas」。