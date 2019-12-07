前英國駐香港雇員鄭文傑披露 訪台期間遭不明人士跟蹤

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）自稱曾於8月遭中國刑求的前英國駐香港總領事館雇員鄭文傑，昨（6）日接受台媒訪問時透露，獲釋後曾來台三個月，期間疑似遭到不明人士跟蹤，人身安全備感威脅。

BBC上個月披露鄭文傑專訪，指控曾遭中國秘密警察嚴刑逼供，迫其承認英國意圖煽動香港反送中運動。他鉅細靡遺地揭露羈押期間所受到的不人道待遇，舉世譁然。

自由時報報導，鄭文傑8月獲釋後，於8月30日抵台，11月29日離境，前赴英國。他透露，這段期間，曾在信義區商圈發現遭到一名中年男子尾隨，該男子甚至在數小時內變裝，一路跟他到誠品書店，佯裝看書，實為監視他的一舉一動。

針對此一說法，陸委會向中央社表示，相關單位已依鄭文傑需求，提供維安協助，確保他在台期間安全。警方初步調查後，認為該名不明人士應非國內常見的親中統派，而是境外人士。

此外，鄭文傑也證實了BBC專訪是在台灣進行，英國駐台辦事處事先已知會我外交部。對於離職一事，他坦言是館方提出。由於他熱中公民運動，但工作需要必須往來中國，基於安全考量，再者不願增加英國政府壓力，因此協議離職。

自由報導，目前人在英國的他，僅獲兩年工作簽，他正爭取長期居留，也有計畫向國會、智庫、人權團體等尋求合作機會。台大政治系畢業的鄭文傑，今年8月8日入境深圳參加商務會議後失聯，中國外交部直至21日才證實，曾依「嫖娼」罪嫌將之拘留。