印度警「私法制裁」強暴嫌疑犯 千餘民眾上街慶祝

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）上週在印度中部大城海德拉巴（Hyderabad）發生的一起女獸醫遭姦殺案中，4名嫌犯重回事發現場時企圖奪槍並逃脫，遭到警方射殺。此事件雖引起人權團體的質疑，當地居民卻為此大肆慶祝。

12月6日凌晨，4名嫌犯被帶回到事發現場，根據警方表示，嫌犯襲警並企圖奪槍，警方情急之下拔槍擊斃4人。當地警察局警長賽吉納表示，警方是被迫拔槍還擊，2名警員在過程中受傷。

國際特赦組織等人權團體認為警方的片面說法不可信，擊斃4名嫌犯是警方的「私法制裁」，這樣的行為並不能阻止悲劇繼續發生。

但對於不信任司法的當地民眾而言，這卻是正義得以彰顯的一刻。

嫌犯遭到警方槍殺的幾小時後，大約2000名民眾聚集在女獸醫屍體被發現處，高唱著「警察萬歲」，向遇難的女獸醫獻花，甚至還有民眾釋放慶祝性質的煙火，並四處分發甜品以表達喜悅，網路上也出現了超過30萬則與事件相關的推特，大部分支持警方的行動。

《BBC》報導指出，由於印度司法系統調查及審判速度緩慢，這類案件通常要花上數年，甚至數十年的時間，行兇者才會受到「正義的制裁」。堆積在法庭的案件成千上萬起，其中高達15萬件與強暴相關，嚴重損害民眾對政府司法系統的信任。

民眾的不滿迫使政府需制定更為嚴格的罰則，某些情況下嫌犯甚至會被判處死刑，然而受害者家屬認為，緩慢的審理速度讓加害者得以利用各種漏洞，拖延刑罰落實的時間，這也是為什麼2012年德里公車輪暴案受害者的家屬，也在這次支持警方「私法制裁」的行列中。

然而，海德拉巴社會發展委員會（Council for Social Development， Hyderabad）教授坎納比蘭（Kalpana Kannabiran）指出，隨意開槍、無視法律的警員並不應該是大眾樂見的結果。

她說，正義的落實並不是依據受害家屬的「悲傷程度」，而是基於完整的調查、司法審判來決定。

有部分民眾認為，政府當局甚至還不能確定這四個被捕者是不是真的犯人，就將其開槍擊斃，是不是隨便找了哪個倒霉鬼來「紓解眾怒」，這也引發了冤案的質疑。