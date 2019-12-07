德總理梅克爾訪奧斯威辛集中營 告誡勿忘歷史

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）二戰期間納粹德國在歐洲許多地方建立了集中營，其中規模最大、位於波蘭的奧斯威辛（Auschwitz）即將迎來解放75週年。在德國極右派風潮逐漸復甦的當下，總理梅克爾特別在任期內造訪了奧斯威辛，以表達德國不應忘記過去罪惡的想法。

梅克爾在波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）和一名87歲的集中營倖存者陪同下，參訪了奧斯威辛集中營，在上千人遭到處決的「黑牆」（Black wall）進行了對受處決者的默哀，隨後赴比克腦（Birkenau）營區發表演講。

梅克爾表示，德國必須記住曾犯下的罪行，且引以為恥，這些都是全國不可分割、不可遺忘的責任。謹記這部分的過去，是德國持續維持民主社會的必要成份。

事實上，明年的1月27日才是前蘇聯軍隊解放奧斯威辛的日子，屆時會有大型的緬懷活動，然而梅克爾卻選在此時造訪奧斯威辛-比克瑙基金會（The Asuchwitz-Birkenau Foundation）舉辦的10週年活動，該基金會試圖保存集中營，以讓後世了解這段殘忍的過去。為此，德國政府還捐贈了6,000萬歐元的補助金。

在此之前，許多總理也拜訪過此處，不過施密特（Helmut Schmidt）總理於1977年造訪、柯爾（Helmut Kohl）總理於1989年和1995年分別造訪後，就沒有總理再來過了，因此睽違24年後有德國總理再度造訪，顯得意義非凡。

不過在此之前的德國總理，還不需要面對德國再度萌發的反猶太情緒。

官方數據指出，反猶太的仇恨性犯罪數量正在提升，去年就有1,646起，比起2017年上升了10%。肢體攻擊事件也開始上升，兩個月前，一名40歲的婦女和20歲的男性就在東部德國一處猶太教堂外遭到射殺，遭到逮捕的嫌犯坦承他有極右、反猶太的動機。

分析認為，德國執政的聯合內閣正面臨危機，梅克爾選在此時提前造訪，擔心的就是會提早下台。她雖然參訪過其他集中營，但從未到過奧斯威辛，這對她和德國來說，都有著重大意義，因此無比重要。