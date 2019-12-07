降血糖藥傳驗出致癌物 台灣食藥署徹查 籲病友勿擅自停藥

示意圖（圖/ pixabay, 有pexel提供） 示意圖（圖/ pixabay, 有pexel提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新加坡HAS日前公佈回收3項降血糖藥品，檢出含有微量「N-亞硝基二甲胺 (N-Nitrosodimethylamine, NDMA)」致癌不純物，食藥署表示，3項藥品均未核准輸入台灣，但已要求國內業者主動評估檢測藥品製程所可能產生亞硝胺類不純物風險。

食藥署今（07）日上午召開記者會，國內目前同成分藥品許可證共有140張，其中110張有在實際生產，食藥署針對風險程度較高的成分，要求業者應逐批檢驗原料藥，經檢驗合格者，始得輸入或供製劑使用。

另經食藥署蒐集國際文獻，並請專家協助評估後，已篩選44項可能具NDMA風險藥品成分，請業者優先予以評估及檢驗。

食藥署提醒有服用「二甲雙胍（metaformin）」的民眾，NDMA雖具動物致癌性，然尚未證明對人類致癌風險，目前「二甲雙胍（metaformin）」所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA風險，切勿自行任意停藥。

《自由》報導，糖尿病協會理事長黃建寧表示，「二甲雙胍」是糖尿病第一線用藥，是全球使用範圍最廣泛的口服抗糖尿病藥物。已使用「二甲雙胍（metaformin）」病人，除有不能使用「二甲雙胍（metaformin）」禁忌症外，均應持續使用。

倘如病患擅自停藥，可能導致血糖控制不佳，進而產生糖尿病各項急性或慢性併發症，例如：神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡等。

食藥署將持續執行藥品中亞硝胺類不純物風險管控措施，以確保藥品品質安全，且與國際合作，如國內有受影響藥品，將即時公布資訊，並透過多方管道提醒醫療人員及民眾注意，以保障民眾用藥安全。

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