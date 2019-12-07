有洋蔥！台灣日本推出秘密漫畫　東京奧運選手必讀

「台灣的秘密」漫畫將可於日本多間讀書館上架（圖/文總） 「台灣的秘密」漫畫將可於日本多間讀書館上架（圖/文總）

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台日聯合推出「台灣的秘密」漫畫，揭曉台灣許多私藏景點及魅力特色，由金漫獎漫畫家「Bigun大槍」繪製，將搭上東奧熱潮被放在主要接待選手的15座城市，更會在日本共4千多間的圖書館上架，透過有趣的圖文拉近台日距離。

中華文化總會（以下簡稱文總）發布新聞稿指出，延續台日友好熱潮與即將到來的2020東京奧運，文總與知名日本學研出版社共同合作推出的「台灣的秘密」漫畫，10日將送抵全日本3,174所國立圖書館與全東京都1,332所小學圖書館。



「台灣的秘密」（圖/文總）

文總透露，東奧期間亦會放置在主要接待選手的15座城市、354所學校，期望能藉由本書搭上東奧盛事，讓日本民眾更了解台灣的運動、觀光和文化，建立台灣與日本更良好長遠的友好關係。

文總說明，經由朝日媒體與學研Gakken出版社通力合作企劃，藉由出版社負有盛名的「秘密系列」漫畫，深入淺出講述台灣魅力。此次不僅是出版社第二次以國家為主題的企劃，同時結合台日雙方合作，由日本筆者撰寫腳本，並首度嘗試選擇由日本以外的漫畫家做圖，由曾獲得金漫獎最佳漫畫潛力獎佳作的台灣漫畫家「大槍」（Bigun）繪製，讓本書內容從企劃製作開始，便成為最佳台日交流橋樑。



日人做事謹慎讓漫畫家讚賞（圖/文總）

大槍表示，此次接案原本預期只是好好完成工作，但與日方的合作過程，從仔細考究故事主角筷子的使用方式，到謹慎還原台灣地景的嚴謹態度，無一不講究。其中，最令人感動的部分是日方隨行翻譯人員，在台取材的互動過程中提到自己是福島人，日本311大地震時台灣給予很多幫助很感動，這次能有機會接到這個案子，很希望能把它做好，把台灣的美好傳達給更多日本人知道。

文總副秘書長李厚慶表示，此次合作經過台日雙方長達一年多的繁複溝通、實地考察與腳本討論後，精選出多個能代表台灣的特色如棒球、夜市等，共計52頁的故事濃縮台灣最精彩的美麗人事物，希望藉由故事的方式傳達有趣實用的台灣資訊給日本小朋友們，搭乘東京奧運的話題，介紹日本人所不知道的台灣，加強對台灣的理解，讓台灣的新印象可以從日本學童開始扎根。



「台灣的秘密」（圖/文總）