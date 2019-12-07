氣象局首發低溫特報 這5縣市有跌破10度可能！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央氣象局表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(7)日至9日清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(7日)晚間至明(8日)上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

中央氣象局針對苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、金門縣發佈低溫「黃色燈號」，呼籲民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，以及留意早晚低溫導致呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

今（７）日大陸冷氣團影響，臺灣中部以北及東北部天氣偏冷，苗栗以北、東北部地區及金門有局部１１度左右低溫發生的機率。

臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有零星短暫雨。

明（08）日至下週一清晨受大陸冷氣團影響及輻射冷卻影響，各地低溫將下探１１至１４度，部分空曠區域及近山區海拔稍高處甚至可能降至１０度左右，請注意保暖。

天氣部分將從濕冷轉為乾冷，民眾需留意日夜溫差大。

下週一白天至下週五（９日白天至１３日）冷氣團減弱，氣溫回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差大；天氣大致穩定，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；但下週三（11日）、週四（12日）東北風稍增強，期間北部及東半部地區降雨機率較為提高。

１４日至１６日大致為偏東風的環境，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局針對全台5縣市發佈低溫黃色燈號（圖/ 中央氣象局 提供）