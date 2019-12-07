台灣之光「與惡」席捲國際！亞洲影藝創意大獎公視奪三獎

2019亞洲影藝創意大獎，台灣公共電視台以「我們與惡的距離」拿下最佳編劇獎（圖/中央社） 2019亞洲影藝創意大獎，台灣公共電視台以「我們與惡的距離」拿下最佳編劇獎（圖/中央社）

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台灣公視出品「我們與惡的距離」在亞洲影藝創意大獎傳捷報，奪下最佳原創編劇、最佳剪輯，是唯一獲獎的台劇；公視《台灣特有種微視界》則奪下最佳VR節目。

2019亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards ）已邁入第2屆，自5日起一連兩天在新加坡維多利亞劇院舉行頒獎典禮，由新加坡資訊通訊管理局主辦，成為亞洲地區創意產業與內容創作的指標性獎項。

台灣公視入圍10項抱回3座獎項，其中，甫於今年金鐘傳出捷報勇奪6獎的電視影集《我們與惡的距離》，這次是「亞洲影藝創意大獎」唯一獲獎的台劇，一舉奪下最佳原創編劇及最佳剪輯；公視《台灣特有種微視界》則獲頒最佳VR節目。

中央社報導，公視執行副總經理謝翠玉出席領獎，她並宣讀奪下最佳編劇的呂蒔媛發表感言表示，在大家共同努力下，「我們與惡的距離」到了比想像更遠的地方領獎，希望這部戲劇能被更多的人看見，希望都能學會與不同立場的人對話。

謝翠玉指出，呂蒔媛希望在精神疾病裡痛苦的朋友、以及生命經歷過創傷的人，都能在不同的社會裡被理解、被溫柔的對待。

「與惡」已在美洲、亞洲、澳洲多國播出，更在釜山國際電影節榮獲「亞洲電影市場展亞洲內容獎最佳編劇獎」，讓世界看見台灣。