名單揭曉！台灣工藝冠軍放話成演員　國寶孫超結晶釉巧奪天工

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台灣工藝競賽今（6）日揭曉得獎名單，由夢想成為演員的年輕工藝家張凱亘榮獲第一，並集結眾多得獎作品及榮獲「國家工藝成就獎」的結晶釉大師孫超、竹編工藝家曾鳳珠創作舉辦展覽「工藝之夢」，自即日起至17日台北新光三越A9的9樓登場，之後更將移師台南及台中展出。

台灣工藝競賽由國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）及文化部舉辦，今年共收到568件報名，有73件作品入圍，不僅總獎金提高至285萬元，連獎項也增加，期盼提供更多工藝家機會，首獎獎金從50萬增加至100萬，另設有創新獎、美質獎及機能獎。

今年競爭十分激烈，前三名得獎作品分別為蔡子硯動力裝置作品「雛」獲第三、尤雅容「種子的旅行」居第二、第一名由張凱亘「生命特徵」奪得，另外，創新獎則頒給三唐企業有限公司的「福氣壺器」。其中，尤雅容以建築人文為雛形融合植物元素作焦點，並以樸實素顏為基底，施以光亮釉色營造對比獲評審青睞。



「工藝之夢」展覽可見入圍及獲選的作品（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

首獎得主張凱亘甫畢業於台灣藝術大學工藝設計系，現年23歲的他對於獲獎感到很興奮。他表示，這次創作使用木材，使用大量的彎曲技法，想打破大家對木頭生硬的看法，也成為自己出社會後的期許，他說，「無論外在世界如何改變，都希望自己能很柔軟的面對」。

張凱亘說明，四件系列創作分別代表著他人生的四個階段，從最初不成形類似宇宙大爆炸的狀態，到開始接觸世界而感到迷惘及困惑，接著第三階段則象徵越來越能掌握方向，進入到最終對於未來的期許。

張凱亘透露，此系列共耗時三年製作，而他最享受的時候是在做第一階段作品，「雖然要使用電腦繪製模擬圖，打造精細的角度，力求完美的彎度，這在木工技法上來說也較為困難。」對於未來的規劃，張說，希望能成為專業的演員。

此外，國寶級結晶釉大師孫超的作品也於「工藝之夢」特展中登場，榮獲九位評審一致通過受頒最高殊榮「國家工藝成就獎」，近50年的陶藝生涯，曾獲頒國家文藝獎，作品更屢獲國際肯定，獲英、法、美、德等國博物館收藏，創作開始從小型瓶罐轉向大型陶板的突破，營造更自由揮灑的藝術空間。

該競賽結果已於「工藝之夢」特展中展出，共可見73件作品，自即日起於台北新光三越A9的9樓展出；21日至2020年1月1日將移師台南西門店6樓；接著2020年1月4日至1月13日台中中港店10樓登場。



創新獎：三唐企業有限公司「壺器-福氣」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



第三名：蔡子硯「雛」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



第二名：尤雅容「種子的旅行」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



冠軍：張凱亘「生命特徵」（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）